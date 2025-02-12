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娛樂 最新消息

歌后慘失聲！看遍各地名醫 鄭宜農終於查出「病根」

鄭宜農將推出新輯、新個唱。（邊走邊聽提供）鄭宜農將推出新輯、新個唱。（邊走邊聽提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「金曲歌后」鄭宜農蛇年開春投身研究「圓缺」，接連催生個唱、新專輯，意外讓「月亮型人格」及「自虐」成癮性格曝光，甚至因此撞擊出全新實驗性表演風格，樂於挑戰自我的她預告：「5/1、5/2兩場演唱會將顛覆過往大家對鄭宜農的想像，會很電、很剛烈，酷出新高度那種！」

鄭宜農將推出新輯、新個唱。（邊走邊聽提供）鄭宜農將推出新輯、新個唱。（邊走邊聽提供）

鄭宜農將迎來個人第五張創作大碟，將於5/1、5/2在Zepp New Taipei 舉辦「2025鄭宜農 《圓缺》專輯同名演唱會」，延續前幾張專輯《海王星》、《Pluto》、《給天王星》、《水逆》等天文星相學風格的音樂概念，這次把新作品「升格」到研究月亮週期，並以「圓缺」二字探討生命際遇中的缺憾圓滿、聚合離散。

儼然晉身為「音樂天文學家」的她表示：「雖然乍看是月亮的陰晴圓缺，但實則這個道理離我們人世間並不遙遠，我們的生命之中都會有缺憾。」從小到大，她常思考大家所謂的「圓滿」究竟是什麼？也因為這樣的起心動念，讓她想用創作把這些「缺憾」講出來。而接連以「星相學」名詞當成專輯名稱，成了鄭宜農音樂旅程的「標誌」，她笑說：「前面三張專輯都是外行星，之後又演變為《水逆》，再到大家都熟悉的《圓缺》，基本上是一個仙女下凡滾泥巴的實錄。」

鄭宜農將推出新輯、新個唱。（邊走邊聽提供）鄭宜農將推出新輯、新個唱。（邊走邊聽提供）

而透過近期籌備新專輯及演唱會的過程中，鄭宜農也從「觀月」研究意外悟出兩大隱藏性格，自認「服務型人格」卻深怕被發現的特質，應證了自己對於「月亮」這選擇其來有自，她解釋：「我喜歡它的光非直射而是反射，因此溫和謙遜，我覺得自己也完全不是直射光的類型。」錄音同時還得兼顧練習新歌的現場演唱詮釋，她在彩排過程中才意識到「新歌好難唱」，坦承「自虐成癮」，苦笑說：「我每年都在心裡發誓不要再寫這麼難唱的歌了，但結果寫出來的東西只有越來越難唱而已。我就是一個挑戰自己上癮的人！」

鄭宜農將推出新輯、新個唱。（邊走邊聽提供）鄭宜農將推出新輯、新個唱。（邊走邊聽提供）

鄭宜農去年底驚爆「失聲」危機，許下「身體健康」新年新希望，情人節當天的行程全部奉獻給「中醫」調養，為了籌備演唱會，把「運動」、「養肺」列為兩大重點，她透露去年底因為生病突然咳嗽失聲，在看遍各地名醫後才發現自己是「過敏性氣喘」，在透過治療及保養後才漸漸恢復，「儘管好很多可以開始錄音，但還是得非常小心，所以比以往更重視身體的保健，還為了照顧好自己的肺跟支氣管，意外學會了冰糖燉水梨這個養肺的保養秘方來吃。」

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