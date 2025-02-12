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娛樂 最新消息

消失多年！南台灣小姑娘團長身體出狀況 生病到復出全說了

蕭玉芬推出新專輯《鴛鴦露水夢》。（豪記唱片提供）蕭玉芬推出新專輯《鴛鴦露水夢》。（豪記唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭玉芬曾是南台灣小姑娘團長，她因為身體因素消失多年，如今重返歌壇，感恩說：「分享珍惜現有的，每一次的演出都當成是最後一次，激勵著自己，此次新歌點燃鬥志，迎接熱血復活的金蛇年。」

蕭玉芬挑戰性感薄紗。（豪記唱片提供）蕭玉芬挑戰性感薄紗。（豪記唱片提供）

蕭玉芬推出新專輯《鴛鴦露水夢》，她穿上中空薄紗小露性感，新歌《毋通等》更挑戰了舞曲，直呼感覺重返18歲，「玩得超開心的，很符合私下我多變的青春個性！」有別於傳統的台語曲風，這首歌的節奏動感震撼，還要挑戰連續的高音熱唱，挑戰度超高。

蕭玉芬目前為中視《綜藝1級棒》節目的固定班底，演出邀約不斷，透露目前身體狀況很穩定，「我都告訴自己每次表演對我而言都像是最後一次的慎重，這也是我全力演出的動力，由生病到復出，我都是抱著這樣的心情，期望每次演出都是美好的，不想讓自己與大家失望。」

至於感情現況，蕭玉芬表示，「今年以工作為主，感情的事先跳過，一切隨緣，跟著感覺走。」

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