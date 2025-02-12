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娛樂 最新消息

逾百座金獎實力認證！高流藍寶石高含金量卡司閃耀登台

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」將於5月10、11日母親節檔期舉辦，由多才藝人澎恰恰與陳亞蘭，率領林淑容、潘越雲、曹雅雯及蕭煌奇等13位實力派藝人共同演出，統計今年卡司陣容共入圍或獲得金曲、金鐘、金馬等指標性獎項超過一百項次，含「金」量超高，由於兩場門票已經開賣，熱區銷售熱烈僅餘少數票券，高雄流行音樂中心提醒孝親的粉絲趕緊購票，跟長輩們一起看藍寶石。

「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」將於5月10、11日母親節檔期舉辦，由多才藝人澎恰恰與陳亞蘭，率領林淑容、潘越雲、曹雅雯及蕭煌奇等13位實力派藝人共同演出。（高流提供）「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」將於5月10、11日母親節檔期舉辦，由多才藝人澎恰恰與陳亞蘭，率領林淑容、潘越雲、曹雅雯及蕭煌奇等13位實力派藝人共同演出。（高流提供）

高流表示，藍寶石演唱會邀請觀眾們熟悉與喜愛的藝人登台，今年連特別邀請澎恰恰與陳亞蘭搭檔擔任主持，另外13位藝人更是不同世代實力派藝人的代表，總計今年卡司金曲獎得獎14座、入圍43項次，金鐘獎得獎12座、入圍30項次，連金馬獎都拿到1座、入圍2項次，還有金鼎、金嗓、金音和金狼等獎項，也都有得獎與入圍紀錄，維持歷年高含「金」量的特色。

澎恰恰與陳亞蘭也拿過9座金鐘獎、入圍更多達14次，陳亞蘭更曾與綜藝天王豬哥亮合作主持電視綜藝節目，還入圍當年金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎項，澎恰恰則拿過金鐘獎最佳綜藝、文教及歌唱等不同類型節目主持人獎，也曾以詞曲創作入圍金馬獎最佳原創電影歌曲獎。對首次入主藍寶石與老搭檔陳亞蘭合作，澎恰恰展現自信說：「主持默契絕對沒問題！希望能帶來精彩表演，到時候有歌有舞有劇，希望亞蘭姐能在劇的方面能多多發揮幫忙。」

本屆藍寶石藝人中，首次參與演出的歌手蕭煌奇曾拿下7座金曲獎，另入圍12項次，多次獲最佳台語男歌手獎，也曾入圍國語男歌手獎；同樣首次參與演出的蘇明淵，則是拿過2次最佳台語男歌手獎，曹雅雯則是拿過4座金曲獎，入圍9次，包括最佳台語女歌手、台語專輯等獎項，加上林淑容、鄭進一、潘越雲、王彩樺、袁小迪、邵大倫、龍千玉、林俊逸及向蕙玲等卡司，亦曾多次入圍或拿下金曲、金鐘肯定。

以歌手身分出道的陽帆，雖然未曾入圍金曲獎，但曾以主持人身分3次入圍金鐘獎綜藝節目獎，今年獲邀擔任藍寶演唱會石演出嘉賓，對能回歸歌手身分參與演出感到很開心。他也提到，「藍寶石最後一檔，就是我跟瓜哥一起做的，就是一個回憶殺，這次能累積過往呈現新的 ，非常期待。」

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