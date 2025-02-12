最殺會計師強勢回歸！小班親曝《會計師2》聚焦這件事

班艾佛列克回歸主演《會計師2》。（資料照，華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「小班」班艾佛列克和「制裁者」強柏恩瑟主演的2016年票房黑馬電影《會計師》將於今年推出備受影迷期待的續集《會計師2》（暫譯），首集導演蓋文歐康諾回歸執導，小班回歸飾演天才自閉症會計師「克利斯汀」，強調本次會聚焦在他和強之間的兄弟情。

根據《浮華世界》報導，續集將保留了第一部中包括令人意想不到的劇情轉折和精彩的動作場面等元素，但會進一步挖掘了主角們的情感需求與渴望，透過兄弟之間的關係展現出第一部電影未能深入探討的層面。小班表示「我相信多種元素可以共存，你可以拍一部面向大眾的電影，但這和打造一部角色真實、讓人產生共鳴並在乎的電影並不矛盾。」

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在《會計師2》中，小班飾演的克利斯汀受邀協助辛西亞艾代羅賓森回歸飾演的財政部探員瑪莉貝絲調查一起案件，因為他們身邊的一個重要人物遭到謀殺。為了解開真相，他和強飾演的布萊克斯必須攜手合作。

強柏恩瑟對於再度演出《會計師2》相當興奮。（資料照，華納兄弟提供）

強對於回歸續作深入挖掘角色感到相當興奮，「這次能夠更深入探索角色真的很有趣，尤其是因為我們能夠花更多時間與他們相處，特別是兄弟倆一起的時候，觀眾可以看到那些偽裝和保護色背後的真相，了解他們真正的本質。」除了兄弟間幽默互動，兩位主角也將帶來一些極具野心的動作場面。

小班也開心表示，重新飾演克利斯汀並不困難，而且這次他感覺和角色的連結更加深厚，「我覺得自己準備得更充分，也更具知識性，對這個角色的理解也更深了。」導演歐康納也說，當小班重新穿上那身衣服，就像進入克利斯汀的大腦這個奇特的實驗室般，「他開始以一種誠實、真實且極具說服力的方式，重新詮釋這個角色。」

班艾佛列克在《會計師2》再度飾演天才自閉症會計師。（資料照，華納兄弟提供）

導演歐康納也透露，他一直將克利斯汀的故事構想為三部曲，最近也一直與小班討論接下來的發展「我對第三部的故事有很多想法，這些年來我一直在思考。」小班則說目前專注於將《會計師2》呈現給觀眾，並證明這部續集確實值得等待，「我非常清楚，一部電影的續集是需要觀眾買單的，最糟糕的做法就是把所有精彩的點子留到下一部。如果你無法在這次就成功吸引觀眾，那麼即便計劃再多，最後也只會是對著空無一人的戲院演出。」《會計師2》預計4月24日在台上映。

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