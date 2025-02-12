孟耿如曬3畫作 沒被黃子佼連累重新振作

黃子佼（左）捲入醜聞，孟耿如始終不離不棄。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼捲入性騷風波，去年4月爆出加入偷拍論壇，更持有7部未成年性影像遭撻伐，老婆孟耿如連帶受影響，夫妻倆雙雙神隱，去年12月台北地院審結判他有期徒刑8個月，不得易科罰金，須入獄，另併科罰金10萬元，沒收扣案影片，事發至今孟耿如沒有發聲，但連曬3張畫作但無隻字片語，惹人心疼。

黃子佼陷入醜聞風波，從演員跨界藝術家的孟耿如沉潛淡出螢光幕，不過近來連續發出3張畫作，生活逐漸恢復色彩，粉絲心疼之餘更送上祝福：「妳會堅強走下去的！」

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孟耿如臉書最後一篇發文，停留在1月16日曝光個人畫作。（翻攝自孟耿如臉書）

在孟耿如臉書可見，她在去年12月12日、去年12月20日，以及今年1月16日連曬3張畫作，但沒有留下任何話語，3篇發文期間也沒有發表任何新文章，不難看出似已漸漸揮別黃子佼深陷醜聞風暴，生活逐漸恢復色彩，也讓粉絲安心不少。

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