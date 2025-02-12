晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李彥秀被連環爆 作家沈光遠發聲喊原諒同情

國民黨立委李彥秀近期身陷雙重國籍、美國房產爭議。（資料照）國民黨立委李彥秀近期身陷雙重國籍、美國房產爭議。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委李彥秀近期身陷雙重國籍、美國房產爭議，針對是否持有綠卡質疑，10日她上節目宣稱「有社會安全碼不代表一定有綠卡」，被作家苦苓懷疑「不小心承認自己是美國公民」，直呼「事情鬧大了！」

今（12）日一早，另一位作家馮光遠也在臉書說：「如果問李彥秀：她老公是誰？她女兒是親生的嗎？她整容過嗎？她在哪上班？她是哪國人？她記得住哪？這些問題她都答不出，那麼她美國買房在台灣的銀行貸了多少款？財產申報，報了多少現金？有無在美國當包租婆？這些問題自然也是可能搞不清楚的。」

馮光遠最後表示：「我們其實要原諒她、同情她。」

前綠委高嘉瑜最近爆料李彥秀在中國三亞置產、在美國加州爾灣（Irvine）購置市值2億豪宅，之後再爆她不只在爾灣，富勒頓（Fullerton）也有一間豪宅，卻未進行財產申報，引發輿論譁然。高嘉瑜還指出，李彥秀在加州購置豪宅還以「自住」名義申請節省稅金，懷疑李彥秀具美國公民身分或持有綠卡。

針對綠卡質疑，李彥秀接受媒體人黃光芹節目專訪時強調，這輩子從未申請過綠卡，社會安全碼是因時空背景下，赴美留學生都被要求一定要有的，並說有社會安全碼不代表一定有綠卡，當年赴美留學，美國政府要求留學生一定要有社會安全碼，才可以考駕照、申請銀行帳戶。

而苦苓昨在臉書發文，「李彥秀事情鬧大了！她自己公開承認有美國社會安全碼！依據美國法律，擁有社會安全碼只有4種可能，1是美國公民，2是持有綠卡者，3是持有工作簽證者，4是持有目前在學的學生簽證者，猜猜看李彥秀是屬於哪一種狀況呢？到底要說謊說到什麼時候？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中