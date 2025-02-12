李彥秀被連環爆 作家沈光遠發聲喊原諒同情

國民黨立委李彥秀近期身陷雙重國籍、美國房產爭議。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委李彥秀近期身陷雙重國籍、美國房產爭議，針對是否持有綠卡質疑，10日她上節目宣稱「有社會安全碼不代表一定有綠卡」，被作家苦苓懷疑「不小心承認自己是美國公民」，直呼「事情鬧大了！」

今（12）日一早，另一位作家馮光遠也在臉書說：「如果問李彥秀：她老公是誰？她女兒是親生的嗎？她整容過嗎？她在哪上班？她是哪國人？她記得住哪？這些問題她都答不出，那麼她美國買房在台灣的銀行貸了多少款？財產申報，報了多少現金？有無在美國當包租婆？這些問題自然也是可能搞不清楚的。」

請繼續往下閱讀...

馮光遠最後表示：「我們其實要原諒她、同情她。」

前綠委高嘉瑜最近爆料李彥秀在中國三亞置產、在美國加州爾灣（Irvine）購置市值2億豪宅，之後再爆她不只在爾灣，富勒頓（Fullerton）也有一間豪宅，卻未進行財產申報，引發輿論譁然。高嘉瑜還指出，李彥秀在加州購置豪宅還以「自住」名義申請節省稅金，懷疑李彥秀具美國公民身分或持有綠卡。

針對綠卡質疑，李彥秀接受媒體人黃光芹節目專訪時強調，這輩子從未申請過綠卡，社會安全碼是因時空背景下，赴美留學生都被要求一定要有的，並說有社會安全碼不代表一定有綠卡，當年赴美留學，美國政府要求留學生一定要有社會安全碼，才可以考駕照、申請銀行帳戶。

而苦苓昨在臉書發文，「李彥秀事情鬧大了！她自己公開承認有美國社會安全碼！依據美國法律，擁有社會安全碼只有4種可能，1是美國公民，2是持有綠卡者，3是持有工作簽證者，4是持有目前在學的學生簽證者，猜猜看李彥秀是屬於哪一種狀況呢？到底要說謊說到什麼時候？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法