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葉珂下個月臨盆 黃曉明友爆分手內幕

黃曉明去年9月高調認愛葉珂，女方卻頻傳脫序言行讓他頂不住壓力，更驚傳2人已分手。（翻攝自微博）黃曉明去年9月高調認愛葉珂，女方卻頻傳脫序言行讓他頂不住壓力，更驚傳2人已分手。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲中國男星黃曉明去年9月認愛小15歲網紅葉珂，女方連環爆出是非，更被拍到祕密前往產檢，但據了解，黃曉明其實不想小孩，2人更傳出情變，後來黃曉明針對一連串事件道歉，坦言各方批評他都有看到，並表示：「會處理好我自己的私事。」

對此，一名自稱黃曉明好友的直播主出面證實他與葉珂真的已經分手，同時也爆料葉珂肚中胎兒性別以及預產期，引發外界熱議。

港媒報導，黃曉明被目擊在大年初五與挺著孕肚葉珂一起外出，被瘋傳根本「假分手」，然而黃曉明好友卻在影片中信誓旦旦說：「2人分手了。」並爆料葉珂肚中胎兒是女兒，且下個月就是預產期。

不少人聽聞黃曉明喜獲女兒都紛紛留言為他祝賀「如願了」，沒想到黃曉明好友卻表示：「他如啥願呢？黃曉明的確喜歡女孩，但他喜歡的，不見得是葉珂生的女孩，這是個問題啊！」但也強調，黃曉明雖與葉珂分手，但女方仍堅持生下孩子。

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