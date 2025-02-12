（連線專訪）女神安雅親曝不愛被窺視！談情《捍衛戰士》邁爾斯不比誰會射

邁爾斯泰勒（左）和安雅泰勒喬伊合作《禁谷》默契十足。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕《后翼棄兵》金球戲后安雅泰勒喬伊和《捍衛戰士：獨行俠》邁爾斯泰勒合作Apple TV+新片《禁谷》，兩人分駐在峽谷兩邊，平日透過望遠鏡觀察彼此，同時保持警戒，被問到如何詮釋「被觀看」的感覺，安雅坦言不喜歡被窺視，「但我的角色完全不同，我想她可能有點享受這種感覺。」

安雅泰勒喬伊（左）和邁爾斯泰勒在《禁谷》談情兼守護峽谷安危。（Apple TV+提供）

該片由《奇異博士》、《闇黑電話》導演史考特德瑞森執導，描述兩名受過高度訓練的特務，被派駐在一處極度機密的峽谷守衛塔，肩負著守護世界免於邪惡勢力侵略。兩人保持警惕，對抗著看不見的敵人，跨越距離建立起微妙連結。當足以毀滅人類的威脅浮出水面時，這對搭檔必須攜手合作，以過人的體能與心智力量，在有限的時間內守護峽谷中的重大秘密。

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兩人戲外本來就是好友，安雅結婚時邁爾斯還帶著辣模愛妻凱莉史佩里出席她在威尼斯的夢幻婚禮，一同受訪時更不諱言期待和對方合作已久。安雅表示：「我們本來就覺得彼此應該合得來，但真正到了片場後，發現一切都很自然。」邁爾斯則笑稱：「我們在片場聊天的時間可能比真正拍戲的時間還多！」兩人更覺得彼此間有宛如「家人般的羈絆」。

邁爾斯泰勒（左）和安雅泰勒喬伊為了新片《禁谷》接受訪問。（Apple TV+提供）

邁爾斯演過不少軍人角色，包括在賣座鉅片《捍衛戰士：獨行俠》飾演戰鬥機飛行員「公雞」，他笑言每次為動作戲進行的訓練都大不相同，更說「而且我這次沒有開戰鬥機！」安雅透露自己拍完《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》之後直接投入《禁谷》拍攝，「所以當時我的體能狀態很好，不過每天進劇組都會面對全新挑戰，沒有一場戲和前一天一樣，這種感覺真的很有趣。」

提到在片中彼此透過望遠鏡觀看對方營造的「窺視感」，安雅表示不喜歡被窺視的人，通常不太自在、無法完全放鬆，「我自己可能也算是其中之一。」但她認為主演的角色完全不同，「她以一種遊戲的方式看待生活，這與她工作的嚴肅性形成了鮮明對比。」

安雅泰勒喬伊在《禁谷》有不少動作戲演出。（Apple TV+提供）

安雅形容角色的職業非常黑暗，但卻是個充滿活力、帶著玩心的人，「我認為她其實很享受這種窺視感，因為她本身就是一個即使沒有人看著，也仍然富有表演性的人。這就是她的天性，所以當有額外的『觀眾』時，反而會讓她更興奮，這種感覺對她來說，可能更像是一場遊戲。」

至於兩人都飾演狙擊手，誰的射擊技術較高超？邁爾斯當場大笑表示「很多人都問我們誰比較厲害，但我們都太謙虛了，不會直接說誰是贏家！」安雅則說兩人我們是接受了不同的訓練，「這讓我們在拍攝對打場面的時候特別興奮，因為我們訓練時沒有看過對方如何進行，等到真正對戲時，才發現動作風格完全不同，當下就覺得『哇～我們做的事情完全不一樣，這也太酷了吧！』」《禁谷》將於2月14日於Apple TV+正式上線。

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