寶家族前進韓國職棒 「三星獅」最可愛應援團

大貓熊福寶的妹妹睿寶（左）、輝寶（右）。（翻攝自愛寶樂園官方網站）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕還記得墩邦墩邦（胖嘟嘟）的「幸福寶物」大貓熊福寶嗎？雖然福寶目前被中國方面移至「非展區」不對外公開展覽，不過她在韓國的家人們卻非常忙碌，甚至在今（11）日宣布「寶家族」成為韓國職棒三星獅隊的應援團！

擁有多首主題曲、出版品及電影作品的福寶。（翻攝自愛寶樂園官方網站）

《再見，福寶》在台灣創下亮眼票房成績之後，台灣的姨姨們經常在特殊節日以公車車體廣告、電子看板等方式為福寶應援，讓福寶這個國際明星熱度持久不衰。目前福寶在韓國的家人有媽媽愛寶、爸爸樂寶、雙胞胎妹妹睿寶及輝寶。

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樂寶將帶領睿寶、輝寶讓球隊更強大。（翻攝自X）

三星獅為了吸引更多新世代年輕人進入球場觀看職棒比賽，特別邀請到寶家族成為應援團，提供球迷更多樣化的體驗，而這次合作也不是單純聯名，畢竟寶家族有福寶這個大明星，自然是個個都要做大事。根據三星獅透露，未來為用故事線為基礎，讓更多人看見寶家族在職棒球場上給球隊和球員們最棒的應援，協助三星獅奪下韓國職棒冠軍。

寶家族全員都是強而有力的應援團。福寶（後左）、愛寶（後右）、樂寶（中）、睿寶（前左）、輝寶。（翻攝自X）

這場貓熊與棒球的故事，始於愛寶樂園貓熊世界，開心玩棒球的雙胞胎睿寶、輝寶姊妹被三星獅隊挖角，「姜甜睿」憑藉著聰明機智成為智慧型投手；綽號「輝東錫」的「宋輝喬」則憑著力量與勇氣成為實力派強打者，姊妹與爸爸樂寶一起訓練，成為三星獅優秀選手並帶領球隊一步一步走向勝利。

愛寶樂園貓熊飼養員「姜爺爺」姜哲遠（中）5月份將參加開球儀式。（翻攝自X）

相關圖片除透過SNS公開之外，三星物產度假村事業部與三星獅隊團長李鍾烈也出席睿寶、輝寶加入「三星獅兒童會員俱樂部」儀式。接著本月底也會展開俱樂部會員招募，並贈送寶家族角色制服、帽子、背包。3月底愛寶樂園內也會開設快閃店，販售30多種限定周邊商品。

5月份貓熊世界的大家長「熊世王」姜哲遠也會擔任開球嘉賓，屆時三星獅球員會穿著寶家族特別版球衣進行比賽。

（上至下）愛寶、輝寶、睿寶是韓職三星獅隊最佳應援團。（翻攝自愛寶樂園官方網站）

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