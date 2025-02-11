日本才女nishina來台過情人節！想衝高雄追吉伊卡哇

nishina和媒體相見歡，提前抵台歡度情人節。（華納音樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新生代創作才女nishina今（11）提前抵台歡度情人節，特地準備玫瑰花，和象徵「結緣」的五円硬幣，表達對台灣樂迷的重視，並當場許願未來能在台灣舉辦演唱會！

nishina的新單曲《筆頭草 （TsuKuShi）》成為NHK週六劇集《紫丁香花盛開的小徑》的主題曲，透過溫暖堅韌的旋律，傳遞關於時間、成長與人生旅程的感悟。

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nishina和媒體相見歡，提前抵台歡度情人節。（華納音樂提供）

nishina分享創作時，曾親自走訪劇中故事的場景，感受當地氛圍，並思考生命如同花朵，在不同的季節裡經歷盛開與枯萎，「希望藉由這首歌陪伴大家，提醒每個人無論遇到什麼挑戰，終究都會迎來屬於自己的花季。」

今日適逢全台回暖，nishina表示對於探索台灣充滿期待。「一直很喜歡台北的街景，這次終於能親自拍攝台北街頭的美感。」透露對台灣燈會特別感興趣，尤其是平溪天燈與高雄燈會，覺得天燈畫面非常夢幻，希望能親自體驗。

此外，nishina得知高雄燈會有吉伊卡哇的大型裝置藝術，考慮衝高雄欣賞，又笑稱：「其實我覺得自己有點像小桃鼠（モモンガ），有點可愛，但又帶點小脾氣，或許跟我有點像吧！」

這次nishina來台與媒體交流，除了深刻認識台灣音樂環境的熱情與包容，還說過去透過社群媒體已感受到來自台灣的支持，親自踏上這片土地後，更強烈感受到音樂能夠超越語言與文化，讓人彼此連結。

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