柯淑勤含淚吐露「婆媳真實互動」 認了：做錯事不敢回嘴

（左起）謝依霖、傅孟柏、柯佳嬿、柯淑勤、劉以豪、姚愛甯。（記者潘少棠攝）

柯淑勤戲裡是控制狂媽媽。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤今出席Netflix《童話故事下集》首映會，柯淑勤戲裡是控制狂媽媽，養了個媽寶兒子，讓媳婦柯佳嬿很受不了。柯淑勤過去曾跟婆婆同住一年，氣場強大、總給人強勢形象的她剛結婚時不知怎麼當媳婦、當太太，吐露：「不要覺得我很兇，我如果做錯事，會含著眼淚聽婆婆教訓。」是個不敢回嘴的媳婦，認為：「畢竟對方是長輩，要有道德觀。」

柯淑勤戲外自認是開明爽朗的婆婆。（記者潘少棠攝）

她有一子一女，女兒杜蕾已經結婚，但兒子還沒，她自認是開明爽朗的婆婆，最害怕叨念型的婆婆，若有人在旁碎念「切蔥也要有切蔥的方式」，會讓她感覺很煩，柯佳嬿在旁虧她：「切蔥的時候柯姐（柯淑勤）若聽到有人在旁指點，會變成像剁雞一樣用力。」

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柯佳嬿（左）、劉以豪。（記者潘少棠攝）

而柯淑勤在記者會上拿到劇中角色的代表信物，是一條線的驗孕棒，象徵著他們各自在劇中所面臨到的問題。柯淑勤語重心長地表示：「我在《童話故事下集》裡面是演曾學友的媽媽，對於兒子友友的生活大小事都會非常關心，但我們家媳婦宜玲一直都沒有懷孕，身為婆婆的我很擔心，我各種方法都用盡了，燉補湯給她喝、帶她去拜拜，甚至還請大師到家裡看風水，可是都沒有什麼效果，我覺得這也是很多台灣婆婆會不小心給下一代帶來的壓力。」

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