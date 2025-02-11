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娛樂 最新消息

米可白過年沒收到男友紅包 孫綻脫口：她不需要吧

張雁名（右起）、劉樸、孫綻。（記者陳奕全攝）張雁名（右起）、劉樸、孫綻。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕孫綻因與米可白合作八點檔《追分成功》擦出愛火，去年8月公開戀情，他今出席伊林娛樂開工時被問到是否有給女友紅包？笑說：「她不需要吧！」

孫綻。（記者陳奕全攝）孫綻。（記者陳奕全攝）

孫綻表示自己很喜歡驚喜以及儀式感，週五情人節勢必會對米可白有所表示，也說對方是一個分享慾極強的人，應該會發文告訴大家，不過自己對於放閃說有點顧忌，「我還好，擔心大家過度關心，其實是一種壓力。」

陳大天上個月向小8歲的女友劉樸求婚，劉樸當時也放閃秀鑽戒嗨喊「我現在已是前女友」，她今受訪時透露2人預計年中登記結婚，婚禮部分要等明年，因為想要的場地已被預約滿了，坦言今年過年多了新身分，有不一樣的感覺，還笑說過去27年都是跟媽媽睡同一張床，去年與陳大天同居後，每次回自己家就真正感到回娘家的感覺。至於生孩進度，劉樸拍打她自己的肚皮笑說：「沒這麼快啦！」

李紫嫣。（記者陳奕全攝）李紫嫣。（記者陳奕全攝）

李紫嫣預告日後即將開拍新電影，目前屬於備戰狀態，也說有在家與爸爸李鑼開會，幫忙對劇本，「爸爸希望我用自己的情緒呈現在螢幕前。」透露今年過年還在收紅包階段，爸爸有包給她現金。

金雲、徐璋澤、朴靖恆。（記者陳奕全攝）金雲、徐璋澤、朴靖恆。（記者陳奕全攝）

金雲今年還是有收一些紅包，「家人覺得我有努力，可以收一些祝福紅包，我還是有用自己的錢包給媽媽。」而即將到日本辦粉絲見面會的他，透露目前還沒打疫苗，被現場媒體催促快去，笑說：「待會就去打！」

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