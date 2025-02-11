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娛樂 最新消息

靠演八點檔買房？曾莞婷回顧演藝生涯 高捷曾拒演爆破戲

曾莞婷（左前起）、高捷、謝承均在節目真性情曝光引全網熱議。（好看娛樂提供）曾莞婷（左前起）、高捷、謝承均在節目真性情曝光引全網熱議。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕卜學亮、姚元浩、郭泓志擔任領隊錄製《全明星出發吧！》最新集數他們帶著曾莞婷、謝承均、高捷出遊，三位演員與觀眾分享從影甘苦談，並在輕鬆的旅程中展現最真實的一面，讓收視飆升。

高捷（右）夢想成真，體驗與郭泓志一起打棒球的心願。（好看娛樂提供）高捷（右）夢想成真，體驗與郭泓志一起打棒球的心願。（好看娛樂提供）

影帝高捷暢談職業生涯，提及過往拍攝八點檔的挑戰：「時間很長，拍出來的東西有時候自己不會很滿意，甚至曾經拒絕綁滿鋼管炸藥的爆破戲，因為演員的安全最重要。卜學亮幽默接話：「八點檔的劇本有時候剛印出來還是燙的，導演走完戲後就立刻開拍，壓力真的超大！但月底領薪水時還是很開心，買房、繳貸款都靠八點檔。」

卜學亮（左起）、阿樂、謝承均、曾莞婷、高捷、姚元浩、郭泓志錄製《全明星出發吧！》。（好看娛樂提供）卜學亮（左起）、阿樂、謝承均、曾莞婷、高捷、姚元浩、郭泓志錄製《全明星出發吧！》。（好看娛樂提供）

身為台劇女神，曾莞婷坦言：「從影多年，最難演的角色就是《影后》中的潘茵茵。這個角色駕馭起來不容易，稍有偏差就會變得讓人討厭。」她的深情分享，也讓粉絲更加期待她未來的作品。

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