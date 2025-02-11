韓團Kep1er完全體4月登台灣！購票粉絲享豐厚福利
Kep1er將於4月全員抵台會粉絲。（希林國際提供）
〔記者鍾志均／台北報導〕今年參與台視《紅白》的韓國人氣女團Kep1er即將全員造訪台灣！主辦單位今（11）宣布，Kep1er將首次以7人完全體於4月6日在「TICC」台北國際會議中心舉辦演唱會，所有購票者皆可獲得一張限定小卡（成員隨機）。
Kep1er出道第三年，首張迷你專輯《FIRST IMPACT》實體專輯銷量突破20萬張，不僅打破當時韓國女團出道專輯最高首日銷量紀錄，更以主打歌《WA DA DA》在出道12天後就獲得韓國音樂節目《M Countdown》的當週冠軍，MV 觀看次數也隨後突破一億，實力有目共睹。
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Kep1er將於4月全員抵台會粉絲。（希林國際提供）
2024年，Kep1er打破選秀節目限定團的慣例，有7位成員協議續約延長團體活動，並於同年11月發行迷你六輯《TIPI-TAP》，從歌曲風格到整體造型全新嘗試，讓她們在韓國國內獲得音樂節目《THE SHOW》當週冠軍，在海外也囊括不少好成績。
Kep1er今年1月以國際嘉賓身分受邀來台，參與除夕特別節目《2025超級巨星紅白藝能大賞》演出與錄製，精湛的現場演唱實力與遊戲環節時俏皮的反應，都讓觀眾眼睛為之一亮。
Kep1er演唱會門票將於2月22日下午3點在ibon開賣，票價自3880至5880元不等，5880區全區可參與HI-TOUCH，於3月23日前購票且未退票者，還有機會抽彩排、團體合照、簽名拍立得及簽名海報等福利，相關活動訊息，可鎖定希林國際Chillin International粉絲專頁。
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