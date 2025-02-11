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王子邱勝翊曝喜訊成台灣之光！過年揪邱宇辰狂撒糖

王子邱勝翊成台灣之光，與TOYSELECT聯名系列年銷破2000萬。（喜鵲娛樂提供）王子邱勝翊成台灣之光，與TOYSELECT聯名系列年銷破2000萬。（喜鵲娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王子邱勝翊經營5項副業，涵蓋電商、時尚等多元產業，總營業額已突破億元，他過年傳喜訊，與台灣手機配件品牌聯名系列年銷破2000萬，成為國際市場中的「台灣之光」。

王子表示這次與品牌的合作，不僅讓他能夠將對生活美學的追求融入產品，更在設計理念與行銷策略上，擦出了許多火花。王子不僅參與了設計與概念討論，更以自身的潮流品味為產品注入了故事性與獨特性，品牌方也透露下一波合作已蓄勢待發。

王子參與設計討論，為產品注入故事性與獨特性。（喜鵲娛樂提供）王子參與設計討論，為產品注入故事性與獨特性。（喜鵲娛樂提供）

王子近期在音樂事業上也有新突破，與弟弟邱宇辰攜手推出出道以來首次合作單曲〈Candy〉，並邀請創作才子派偉俊擔任製作人，展現出與以往不同的音樂風格，過年期間家裡都放著〈Candy〉這首歌，甜甜的曲風符合很年節歡樂的氣氛，此外，王子也帶著一家人一起到宜蘭走春，吃美食，他還特地教家人〈Candy〉這首歌攪拌的舞蹈手勢一起拍攝cover影片，家人們都很喜歡他和弟弟邱宇辰的這首新歌。

王子過年全家出遊。（喜鵲娛樂提供）王子過年全家出遊。（喜鵲娛樂提供）

王子在訪談中笑著提到，未來希望在事業上能挑戰更多不同領域，無論是音樂、設計，還是更多跨界合作，他都充滿期待。他說道：「感謝粉絲一路支持，希望用更棒的作品回饋大家，也期待下一波合作能夠帶來更多驚喜！」這次聯名成功，不僅是王子多元發展版圖中的重要里程碑，也讓人更加期待他未來在各領域的全新挑戰。

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