女星辣翻破尺度「深V開到肚臍」！韋汝砸7位數曝新身分笑揭新歡

〔記者林欣穎／台北報導〕女星韋汝出道20年，有一個14歲的帥氣兒子，現在的外型不管臉蛋或身材依舊超凍齡，即將邁入四字頭的她近日開心報喜訊，宣布推出自創健康食品品牌，首度當上頭家娘，日前拍攝廣告形象，韋汝難得秀好身材，開心表示：「我就是品牌的最佳見證」！

韋汝突破尺度秀好身材。（健康食品RAW 提供）

韋汝突破多年來甜姐兒形象性感拍攝廣告美照，她近期與好友一起創立的健康食品，日前韋汝特別進棚拍攝自創品牌形象照，挑戰入行以來拍照最大尺度，除了胸前深V開叉到肚臍，還背部全裸，讓人好奇過程中有沒有內心交戰，韋汝坦言「當企劃團隊提出這樣的概念，坦白說一開始我有些抗拒，雖然我這兩年代言香皂，也有過露肩或背部裸露的表現不是沒有，但畢竟那是鏡頭借位，跟這次平面照片的正面呈現，有很大的不同。」

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韋汝突破尺度秀好身材。（健康食品RAW 提供）

至於拍攝時有沒有穿幫或清場，韋汝笑說該做的防護措施都有做，「但我沒有特別要求清耶，因為沒有那麼多女的工作夥伴，我也不想造成團隊拍攝進度困擾，大家都很專業的，為了極盡完美，花了12個小時，追求美真是超累的，不過看到成果，我超開心的啦，因為很美、很性感。」

對於首次自創品牌，她砸下七位數，韋汝坦言壓力很大並說主持健康節目3年多以來，接觸很多養生健康的方法，其中吃原型食物是最根本之道，她為了健康，會盡可能把握這原則，「但有時因為工作沒辦法兼顧，於是我想如果能把原型食物的概念，做成健康營養的食品，或者嘴饞想吃零食的時候，有沒有負擔比較低的選擇。」

韋汝宣布推出自創健康食品品牌。（健康食品RAW提供）

目前韋汝手上一共有三個節目，其中有兩個是外景節目，常常得台灣到處跑，有時還需要出國，加上這段時間推出自創品牌，開會、拍片、拍照等一堆事，還得兼顧媽媽身分，蠟燭多頭燒，有工作狂的韋汝說這年頭不怕事多，就怕沒事做，而被關心戀愛進度，韋汝笑說工作就是她的戀愛，而目前的新歡就是新品牌。

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