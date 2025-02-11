晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星辣翻破尺度「深V開到肚臍」！韋汝砸7位數曝新身分笑揭新歡

〔記者林欣穎／台北報導〕女星韋汝出道20年，有一個14歲的帥氣兒子，現在的外型不管臉蛋或身材依舊超凍齡，即將邁入四字頭的她近日開心報喜訊，宣布推出自創健康食品品牌，首度當上頭家娘，日前拍攝廣告形象，韋汝難得秀好身材，開心表示：「我就是品牌的最佳見證」！

韋汝突破尺度秀好身材。（健康食品RAW 提供）韋汝突破尺度秀好身材。（健康食品RAW 提供）

韋汝突破多年來甜姐兒形象性感拍攝廣告美照，她近期與好友一起創立的健康食品，日前韋汝特別進棚拍攝自創品牌形象照，挑戰入行以來拍照最大尺度，除了胸前深V開叉到肚臍，還背部全裸，讓人好奇過程中有沒有內心交戰，韋汝坦言「當企劃團隊提出這樣的概念，坦白說一開始我有些抗拒，雖然我這兩年代言香皂，也有過露肩或背部裸露的表現不是沒有，但畢竟那是鏡頭借位，跟這次平面照片的正面呈現，有很大的不同。」

韋汝突破尺度秀好身材。（健康食品RAW 提供）韋汝突破尺度秀好身材。（健康食品RAW 提供）

至於拍攝時有沒有穿幫或清場，韋汝笑說該做的防護措施都有做，「但我沒有特別要求清耶，因為沒有那麼多女的工作夥伴，我也不想造成團隊拍攝進度困擾，大家都很專業的，為了極盡完美，花了12個小時，追求美真是超累的，不過看到成果，我超開心的啦，因為很美、很性感。」

對於首次自創品牌，她砸下七位數，韋汝坦言壓力很大並說主持健康節目3年多以來，接觸很多養生健康的方法，其中吃原型食物是最根本之道，她為了健康，會盡可能把握這原則，「但有時因為工作沒辦法兼顧，於是我想如果能把原型食物的概念，做成健康營養的食品，或者嘴饞想吃零食的時候，有沒有負擔比較低的選擇。」

韋汝宣布推出自創健康食品品牌。（健康食品RAW提供）韋汝宣布推出自創健康食品品牌。（健康食品RAW提供）

目前韋汝手上一共有三個節目，其中有兩個是外景節目，常常得台灣到處跑，有時還需要出國，加上這段時間推出自創品牌，開會、拍片、拍照等一堆事，還得兼顧媽媽身分，蠟燭多頭燒，有工作狂的韋汝說這年頭不怕事多，就怕沒事做，而被關心戀愛進度，韋汝笑說工作就是她的戀愛，而目前的新歡就是新品牌。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中