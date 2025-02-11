本土劇女星李婷宜開第一槍 痛批劉喬安：以為我們是姐妹

劉喬安傳出在美被逮捕將被遣返回台。（翻攝自ICE網站）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昔有「太陽花女神」稱號的劉喬安（現名劉依函），因涉嫌自美國寄毒包裹來台，2023年遭新北地檢署通緝，她長期滯留美國未歸，美方移民及海關執法局（ICE）上個月將其逮捕，近期將遣返回台，過往跟劉喬安感情不錯的本土劇女星李婷宜開第一槍，怒斥昔日遭姊妹淘造謠賣淫往事。

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李婷宜透過個人臉書曬出劉喬安在美被捕狼狽畫面，發文第一句話調侃說：「劉小姐～歡迎歸國。」接著表示：「多年前妳和莊先生在一起時，找我投資餐酒館，結束經營才知道原來是一場騙局，之後又一騙再騙，小聰明的你連律師都買通好了，我還傻傻的以為我們是姐妹，後來才知道妳還到處造謠我和你一起賣淫。」

本土劇女星李婷宜外型亮眼。（翻攝自李婷宜臉書）

李婷宜接著又說，這些壞事神都知道的，自認不小心投資和不小心交朋友，吃悶虧只能怪自己傻，錢拿不回來就算了、負的債我自己扛，最後告訴劉喬安：「我已經不恨你，只希望你能重新做人，好好生活。」

最後李婷宜感嘆她是看到新聞才知道，嘲諷原來劉喬安的小聰明還是不安份，「換個世界繼續做妖，很無言，只能願你未來能改變，做個好人，多做善事，福生無量，阿門！」

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