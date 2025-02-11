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娛樂 最新消息

口碑助陣未跌反升！《完美伴侶》全台票房逆勢熱賣本檔唯一

〔記者許世穎／綜合報導〕大受好評的驚悚愛情片《完美伴侶》從賀歲檔起在台上映，上週末（2月7至9日）在台上映第2週，以台幣445萬元佔據週末票房第3名，票房在好口碑的助陣下甚至超越首週票房成績，名次也比前週上升，更成為週末票房前10名中唯一一部票房未跌反升的電影，全台票房目前已破台幣1500萬。

驚悚愛情片《完美伴侶》上週在台票房未跌反升，票房跟名次都比上映首週更高。（華納兄弟提供）驚悚愛情片《完美伴侶》上週在台票房未跌反升，票房跟名次都比上映首週更高。（華納兄弟提供）

該片編劇兼導演德魯漢考克先前接受本報獨家專訪時表示，一直很想挑戰恐怖、科幻和驚悚片等類型片，他也提到，自己對於類型片的期望是一條更具吸引力的創作道路，「有太多關於人工智慧（AI）的電影，而我認為每個人的第一直覺就是講述 AI 出錯的故事。我想，『如果這是一個關於AI表現良好的故事呢？』當有了這個想法後，我決定試著看看它會引導我走向何處。」

編劇兼導演德魯漢考克（戴帽者）希望《完美伴侶》顛覆傳統類型片。（華納兄弟提供）編劇兼導演德魯漢考克（戴帽者）希望《完美伴侶》顛覆傳統類型片。（華納兄弟提供）

編導德魯漢考克也回憶，他在創作過程中意識到，不必遵循所有的規則，可以在電影中途切換視角，隨心所欲地創作。「只要故事有趣，就不用在意那些所謂的結構。」因此他在劇本中探索非傳統的敘事技巧，將《完美伴侶》轉變為一個將科幻、恐怖和驚悚類型交織在一起的複雜故事，並融入大量有意識的黑色幽默元素。

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蘇菲柴契爾形容自己飾演的艾莉絲在《完美伴侶》意識到自己並非人類時，角色的旅程才真正開始。（華納兄弟提供）蘇菲柴契爾形容自己飾演的艾莉絲在《完美伴侶》意識到自己並非人類時，角色的旅程才真正開始。（華納兄弟提供）

「新生代驚悚片女神」的蘇菲柴契爾在片中飾演依照男友理想型所打造的性愛機器人「艾莉絲」，各方面都完美符合另一半要求，而當艾莉絲意識到自己並非人類時，她的旅程才真正開始，蘇菲柴契爾形容：「她的整個世界徹底顛覆了，開始自我探索，發現自己的自由意志，並決心成為獨立的人。」

傑克奎德在《完美伴侶》飾演壞男友，大讚該片顛覆傳統類型。（華納兄弟提供）傑克奎德在《完美伴侶》飾演壞男友，大讚該片顛覆傳統類型。（華納兄弟提供）

曾演出影集《黑袍糾察隊》的星二代傑克奎德在片中飾演壞男友「喬許」，他形容角色非常有趣，很適合探索一段複雜的關係動態，「你會希望觀眾一開始不會懷疑有什麼不對勁，部分原因來自編導德魯，他是個非常有趣的人，總能確保喜劇效果呈現出來，他創造出了一部完全顛覆傳統類型的電影！」《完美伴侶》持續在台上映中。

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