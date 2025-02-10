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娛樂 最新消息

大S昔為他挺身！ 「23年鐵粉」盼辦追悼會：想好好道別

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛因流感併發肺炎逝世，享年48歲，S家日前對外宣布不辦告別式，讓身為她23年鐵粉的「雙口呂」呂世偉感到可惜，今（10日）社群許願，希望能辦個追思會，讓粉絲好好向大S說再見。

「雙口呂」呂世偉、大S。（翻攝自臉書）「雙口呂」呂世偉、大S。（翻攝自臉書）

呂世偉經常出現在「阿妹」張惠妹演唱會，最為人所知的是，在台下不停呼喊「張小姐」，更創造出不少經典語錄，讓阿妹印象深刻，甚至還紅至中國。事實上，他也是大S的鐵粉，他今天於社群PO文感性的向S家喊話，「知道你（大S）是一個無敵神秘的藝人，但身為追妳23年的粉絲很想說，妳以前根本沒有在辦粉絲見面會，希望這次可以辦一個追到（悼）會」，他希望藉此向大S好好道別。

呂世偉許願舉辦大S追悼會。（翻攝自Threads）呂世偉許願舉辦大S追悼會。（翻攝自Threads）

大S病逝的噩耗曝光後，網友紛紛曬出她過往的暖心舉動。其中，「小豬」羅志祥在節目上要求來賓「man一點」，大S挺身而出為來賓發聲，直言「沒關係！man不man有什麼關係？高興就好了」，值得注意的是，該來賓就是呂世偉，他也對此回應，「那一句話，現在聽起來格外溫暖，謝謝大S幫我說話。」

呂世偉感謝大S以前為自己發聲。（翻攝自Threads）呂世偉感謝大S以前為自己發聲。（翻攝自Threads）

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