《生日快樂》6亮點搶先曝！蔡亘晏鬆口「人不要活得逞強」

大愛劇《生日快樂》講述的是東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《生日快樂》講述的是東臺灣第一間「心蓮病房」的真實故事，由蔡亘晏、張翰、許乃涵、宋偉恩、周宜霈領銜主演，全劇要呈現的就是一句話「只要能睜開眼睛，每一天都是我的新生之日」，6大看點也曝光。

蔡亘晏本色演出，表示角色像戰車向前衝。（大愛提供）

看點1.蔡亘晏本色演出

蔡亘晏第一次演出真人真事的大愛劇，她覺得自己「表現得很自在」。劇中飾演護理師「陳美慧」，蔡亘晏形容自己飾演的角色「就像戰車一樣，有目標就直直往前衝，非常的直爽、率性、堅韌，也不怕跟人家起衝突，對的事情她就是要做到底」。蔡亘晏拍完後學到，「人不要活的這麼地逞強，要接受身邊人的幫忙」。

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看點2.許乃涵個性大反轉

許乃涵在劇中飾演「賴惠雲」護理長，原型角色非常溫柔、講話輕聲細語又非常有耐心，是整個「心蓮病房」的潤滑劑、情緒諮商師、充滿睿智的仙女，許乃涵說，「這跟我本人非常不像」，整齣戲拍完她覺得要把愛、道歉、再見跟小小的感謝說出來，「所以我更珍惜當下，現在就開始做」。

看點3. 角色復刻還原，張翰廣東腔

張翰飾演的王英偉主任是香港僑生，不過中文廣東腔口音不太重，張翰觀察細微「把ㄋ用ㄌ、ㄕ用ㄒㄩ發音，尾音也會拉長，做一點點的微調」。在個性上王英偉主任是圓融風趣，張翰說，「我講話有點太過認真嚴肅，跟我很不一樣」，不過在實驗精神上，王英偉主任會嘗試任何對病人有益的研究，張翰覺得自己是水瓶座，「對很多事情都很好奇，會想要試試看」，像是對電子狂熱兩人就很像。

宋偉恩蓄長髮演出陰鬱氣息。（大愛提供）

看點4.原汁原味，宋偉恩「蓄長髮」

宋偉恩在劇中飾演志工「石世明」，劇中自我介紹「十四名」，為了還原原型角色的長髮，陽剛的大男孩戴上假髮，竟流露出一股淡淡的陰鬱氣息。拍戲後體會到李國修曾說，「看戲修心，演戲修行」的用意，宋偉恩說演戲對他的幫助是，「提前修練很多事情，為我們的人生事先做準備」，面對生死有了不一樣的看法與認知。

看點5.綠葉助攻！周宜霈、王嫚萱、郭文頤、游君萍、黃露瑤

五個人飾演「心蓮病房」護理師。周宜霈說劇中角色跟她自己的個性「超級不同！我平常沒有笑容的臉很常被誤會是心情不好，很有距離感，說話也不是輕柔慢的那種，角色與大部分的我可以說是是極度反差！」。倒是在劇中周宜霈是「精油擔當」，開拍前特別跟護理師討教才知道精油針對各種症狀的不同舒緩效用，除了各種塗抹按摩手法，甚至可以加在水裡飲用，她說「算是也得到一個很棒的知識！」。王嫚萱說她詮飾的「富秋」，看似堅強但其實心比任何人都脆弱，很愛哭！跟她很像。

看點6.醫療職人劇英文專業術語，狂練舌頭靈活度

劇中的每一場會議、換班交接，醫療團隊之間溝通的醫療術語都會用到英文專有名詞，張翰飾演王英偉主任，不但要練原型角色僑生港腔，還要背英文，對一些不容易背訟的只能硬背，「用一直唸，甚至拼出來，寫一寫加深印象，用之前再加強多唸幾次，才能唸得順，大致上是死背」。所幸他講得最多的詞，只是要各位醫護好好閱讀各種「PAPER」，蔡亘晏、許乃涵、宋偉恩、周宜霈、郭文頤、王嫚萱、劉黛瑩等人就沒那麼輕鬆了，常常都是哀號著背完，轉眼又忘了，第二天再重背，無限反覆三個月才得以解。

《生日快樂》主視覺海報公布。（大愛提供）

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