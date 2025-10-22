坤達返台機場遭拘提 面對閃兵問題回覆「謝謝關心」

坤達面對媒體的提問，僅回覆「謝謝關心」。（記者劉信德攝）

〔記者劉信德／桃園機場報導〕檢警偵辦藝人「閃兵案」，昨（21）日清晨展開第三波行動，陸續拘提多名藝人到案。其中，Energy成員坤達（謝坤達）在加拿大溫哥華工作，成為名單中唯一尚未到案者。消息傳出後，坤達立即取消當地行程，於當地時間21日凌晨2時許登機返台，在今（22）日清晨6時30分抵達桃園國際機場，並立即遭檢警拘提，移送偵訊。

面對媒體的詢問，坤達僅低聲說謝謝關心，媒體繼續追問是否患有自發性氣胸這樣的病，坤達則是點點頭低聲說「有」，但未作進一步說明。

檢察官（右）親自前往機場，率新北市刑大幹員拘提坤達。（記者劉信德攝）

坤達一下機，即遭檢警拘提帶回偵訊。（記者劉信德攝）

坤達剛走出入登機門，隨即遭新北地檢署檢察官指揮新北市刑事警察大隊幹員上前將拘提，準備移送新北地檢偵辦。由於坤達是主動返台，此次的拘提並未將坤達銬上手銬。

檢警及媒體大陣仗的場面引起周遭旅客一陣騷動，不少人放慢腳步圍觀，不少認得坤達的旅客難掩驚訝神情。

坤達得知自己在拘提名單內後，透過經紀公司發出聲明，表示「已與警方聯繫，將提前返回台灣，全力配合偵辦，並接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。」並在聲明中強調「十五年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾與粉絲的期望，深感自責。」

TORO陪返台 自證醫院判定體位後入伍當替代役

Energy成員TORO也陪同坤達一同搭機返台。（記者劉信德攝）

Energy成員TORO也陪同坤達一同搭機返台，TORO在機場表示表示，坤達在溫哥華一得知消息後就打算面對錯誤，並表示沒有別的選項，同時馬上積極的訂機票返台。 TORO說，網路上的訊息不是那麼完整，表示自己是經正常醫院判定體位後入伍當兵，是替代役退伍。

檢警昨（21）日拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）、棒棒堂小杰（廖允杰）等人，而Energy坤達（謝坤達）則是這波閃兵案中最後到案藝人。

據悉，此波掃蕩共計拘提十人，其中五名為藝人。檢警到坤達住處時，由妻子柯佳嬿應門，表示坤達已赴加拿大溫哥華進行十天工作。坤達隨後主動取消行程、搭機返台，面對司法調查，而坤達以「氣胸」為由申請免役的過程與真實性將是新北地檢署調查重點。

而前一日遭約談複訊的藝人，檢方則依《妨害兵役治罪條例》及《刑法偽造文書罪》分別諭令張書偉、修杰楷、陳柏霖各以50萬元交保，廖允杰則以35萬元交保候傳。坤達則在今晨返台後，成為第三波掃蕩中最後一位被拘提的藝人，相關案情仍在持續釐清中。

