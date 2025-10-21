自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭敬騰霸氣發言「該當兵就當兵」 愛打籃球卻免役？

金曲歌王蕭敬騰（左）熱愛打籃球。（資料照，專案組攝）金曲歌王蕭敬騰（左）熱愛打籃球。（資料照，專案組攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王「老蕭」蕭敬騰非常熱愛打籃球，今（21）日藝人閃兵風波再起，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰涉嫌閃兵遭逮，坤達則因出國，明日將從海外返台到案說明。蕭敬騰12年前剛獲得金曲歌王時，曾霸氣喊話：「該當兵就當兵，不會逃避」，不過最後蕭敬騰也免役，網友左思右想竟然想不出他免役的原因是什麼？

蕭敬騰曾霸氣喊話：「該當兵就當兵，不會逃避」。（資料照，記者陳奕全攝）蕭敬騰曾霸氣喊話：「該當兵就當兵，不會逃避」。（資料照，記者陳奕全攝）

網友好奇，蕭敬騰熱愛打籃球，而且也表示不會逃避當兵，但是最後卻沒當兵。回憶起2013年他剛獲得金曲歌王，當時26歲的他接受採訪時表示自己有學分仍未修完，但不會逃避當兵。後來2015年蕭敬騰轉學至萬能科技大學就讀觀光與休閒事業管理系二技部，後於2017年現身畢業典禮領取畢業證書，畢業那一年，蕭敬騰30歲。

網友發現蕭敬騰已經到除役年齡，但是他到底為什麼沒去當兵現在還沒人想起來。（資料照，記者王文麟攝）網友發現蕭敬騰已經到除役年齡，但是他到底為什麼沒去當兵現在還沒人想起來。（資料照，記者王文麟攝）

網友後來查找原因，發現蕭敬騰38歲已經除役了，但是蕭敬騰免役的原因眾說紛紜：有人說他有閱讀障礙、有人說他心臟有問題……這些都是「好像」而非正確答案。大部分網友認為蕭敬騰免役原因為「僵直性脊椎炎」，但後來有人指出有僵直性脊椎炎的是周杰倫而非老蕭，更多人質疑老蕭籃球打得不錯，應該沒什麼大病痛吧？懷疑他領畢業證書的時候其實還沒修完學分，至於他免役的原因，網友仍在查找中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中