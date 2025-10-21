蕭敬騰霸氣發言「該當兵就當兵」 愛打籃球卻免役？

金曲歌王蕭敬騰（左）熱愛打籃球。（資料照，專案組攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王「老蕭」蕭敬騰非常熱愛打籃球，今（21）日藝人閃兵風波再起，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰涉嫌閃兵遭逮，坤達則因出國，明日將從海外返台到案說明。蕭敬騰12年前剛獲得金曲歌王時，曾霸氣喊話：「該當兵就當兵，不會逃避」，不過最後蕭敬騰也免役，網友左思右想竟然想不出他免役的原因是什麼？

蕭敬騰曾霸氣喊話：「該當兵就當兵，不會逃避」。（資料照，記者陳奕全攝）

網友好奇，蕭敬騰熱愛打籃球，而且也表示不會逃避當兵，但是最後卻沒當兵。回憶起2013年他剛獲得金曲歌王，當時26歲的他接受採訪時表示自己有學分仍未修完，但不會逃避當兵。後來2015年蕭敬騰轉學至萬能科技大學就讀觀光與休閒事業管理系二技部，後於2017年現身畢業典禮領取畢業證書，畢業那一年，蕭敬騰30歲。

請繼續往下閱讀...

網友發現蕭敬騰已經到除役年齡，但是他到底為什麼沒去當兵現在還沒人想起來。（資料照，記者王文麟攝）

網友後來查找原因，發現蕭敬騰38歲已經除役了，但是蕭敬騰免役的原因眾說紛紜：有人說他有閱讀障礙、有人說他心臟有問題……這些都是「好像」而非正確答案。大部分網友認為蕭敬騰免役原因為「僵直性脊椎炎」，但後來有人指出有僵直性脊椎炎的是周杰倫而非老蕭，更多人質疑老蕭籃球打得不錯，應該沒什麼大病痛吧？懷疑他領畢業證書的時候其實還沒修完學分，至於他免役的原因，網友仍在查找中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法