農曆9月「上上籤」 12生肖好運啟示錄

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（23日）正式邁入24節氣中「寒露」，命理界氧氣美女「菲菲老師」提醒，在歲序推移中，農曆9月是一段 「行動得其時、努力見其果」的能量窗口，她以「籤詩」對應12生肖運勢進行分析，若以一支籤形容此月，它說的是：「勤者得其成，勇者得其位。」農曆9月如籤，字字有意。時機漸明、步伐轉穩，是天時與意志對齊的徵兆。



菲菲老師剖析農曆9月整體運勢的走向有二：

一、上半月財官並臨，重在立根基、定步伐、把現實盤好；能穩住節奏的人，將明顯感受到成果開始成形。

二、下半月財氣轉旺，氣象一變，成為「逢機而起、以動制局、以行破局」的關鍵時段，只要願意出手，就有機會打開新的局面。



俗語說，「行則運轉，立則勢生。」命，不會辜負仍願意向前的人。當一個人真正動起來，天時、地利、人和才有機會排列到位。菲菲老師強調，在這段期間，凡是願意投入行動、持續調整與落實計畫者，運勢將逐步強化，並有機會為未來奠定更穩固的基礎，也因此更容易迎來資源加乘、成果顯現的關鍵時機。農曆9月不喧不擾，卻以最務實的方式，引領萬事走向落地與成形。

◎小目標有進展，努力不再停在紙上。

◎舊計畫有突破，不再原地打轉。

◎人脈、資源與機會重新回流，情勢可用。

◎想讓明年開好局的人，現在就是起跑線。

➤鼠｜籤意：運勢轉順、財脈漸開

．啟示：正財與偏財同旺，主收入回穩、副業或人脈財也有驚喜。別低估一次臨時邀約，可能藏著關鍵契機。

．留心：集中指標，別過度分散，想同時做太多會耗氣破財。

．吉行：每天早晨打開窗戶讓陽光進來，象徵新局啟動。

➤牛｜籤意：學有可用、財在累積

．啟示：這個月的你思路清晰、判斷精準，是整理成果、強化專業的好時機。用知識與經驗換取價值，會看到明顯成果。

．留心：劫財動，易被環境牽動心急。不要與人比較，也別逞強硬撐。

．吉行：早晨閱讀15分鐘、或寫下一項專業心得，越分享、越聚財。

➤虎｜籤意：事動有勢、創意成真

．啟示：才藝星齊動，是展現才華與打開新局的月份。創意、提案、面試皆有好運。

．留心：別因急著證明自己而忽略細節，慢一點反而更亮眼。

．吉行：吃一頓自己親手準備的飯，象徵「行動即能成事」。

➤兔｜籤意：心定有光、靈感成財

．啟示：你的表現力與貴人氣場齊開，過去的努力正在轉化為實際成果。穩定的情緒，是財氣最好的引路人。

．留心：別太想取悅他人，容易分散能量。越做自己，越有福氣。

．吉行：每天留10分鐘靜坐或伸展，讓情緒歸位、靈感自來

➤龍｜籤意：聚力成勢、貴人臨門

．啟示：象徵合作與支援。你會遇見願意並肩的人，一起創造突破。

．留心：別固守舊想法，新意見反而帶來財路。

．吉行：換一個桌上擺設位置，改變磁場、轉出新局。

➤蛇｜籤意：動中得財、轉中有喜

．啟示：代表突破競爭、贏得認可。越積極行動，越容易被看見。

．留心：別太逞強，一味硬撐容易勞損健康。

．吉行：為自己訂一個「今天的小挑戰」，完成即可轉氣聚運。

➤馬｜籤意：行動逢時、勇氣成勢

．啟示：你的力量正在歸位，努力多時的事終於有轉機。

．留心：競爭氣場強，別急於一時，穩中出手才是勝算。

．吉行：保持運動與作息規律，讓身體的節奏帶動運氣；每完成一件小事，就對自己說一句「很好」，能量自然續行。

➤羊｜籤意：厚實根基、實力生財

．啟示：印旺財生，是穩中見財的月份。理財、房產、長期投資皆有機會收穫成果。

．留心：別受短線誘惑，穩定節奏才是真財富。

．吉行：重新規劃支出清單，象徵掌控財氣、收回主導權。

➤猴｜籤意：權責俱升、名聲在望

．啟示：官運明顯上揚，工作可見實績。適合主導企劃、提出方案或參與考核，有機會獲得肯定。

．留心：避免操之過急，面對權威保持分寸最能加分。

．吉行：把電腦桌面整理乾淨，清晰的畫面帶來清晰的方向。

➤雞｜籤意：口碑上升、機遇臨門

．啟示：官印星並臨，是名聲漸旺的時刻。你累積的努力正在被看見，有升遷與受賞之象。

．留心：別過度苛求自己，放鬆反而更順勢發光。

．吉行：更換辦公桌上的水杯，象徵能量更新。

➤狗｜籤意：人和順、局漸開

．啟示：印比星共行，人際互動回溫，夥伴支持度提升。合作項目進入穩定收成期。

．留心：別試圖面面俱到，懂得取捨是智慧。

．吉行：晚上散步15分鐘，讓身心同步沉澱與聚氣。

➤豬｜籤意：機會復甦、喜訊將至

．啟示：財官雙旺，代表名利兩得。正財穩、偏才動，是轉職、投資、表現自我的好時機。

．留心：貪心或猶豫都會錯失時機，果斷最重要。

．吉行：每天早晨對鏡微笑3秒，氣場就會變亮。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡





☆民俗說法僅供參考☆

