娛樂 最新消息

Energy書偉閃兵被抓 免役原因曝光

Energy今年5月推出新歌成為電影新片宣傳曲，拍MV勾起坤達（左起）、阿弟、書偉、牛奶、Toro青春回憶。（資料照，相信音樂提供）Energy今年5月推出新歌成為電影新片宣傳曲，拍MV勾起坤達（左起）、阿弟、書偉、牛奶、Toro青春回憶。（資料照，相信音樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕檢警今（21）日上午再執行第3波掃蕩，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy「書偉」張書偉等人，此波掃蕩將帶回10人，傳有5藝人涉案。

書偉當年因地中海型貧血免兵役，今天捲入閃兵風波，引發外界高度關注。2002成軍的Energy在2002成軍，當年全員免除兵役在5月被翻出來討論，書偉當時被診斷出罹患遺傳性地中海型貧血，因而免除兵役。

2008年，書偉遠赴沙巴馬慕地島拍節目提及因為貧血，不管坐車還是搭船都會頭暈，連久蹲後站立也會頭暈，當時還讓很多粉絲不捨。

檢警偵辦以男子陳志明為首「閃兵集團」，2月、5月執行兩波掃蕩，拘提3名共犯及藝人王大陸、陳零九等欲閃兵或閃兵成功的役男，且於6月起訴陳嫌等28人，檢警調查，閃兵集團首腦陳志明教導役男前往醫院看診時以憋氣影響血壓檢測，等取得24小時攜帶式血壓機後，由陳嫌或其他槍手頂替，以取得重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法找槍手配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明。

 

