娛樂 最新消息

記者會突問閃兵話題！8藝人全靜默避答 「他」結束後秒閃

《星廚之戰》今舉行首播記者會，胡宇威、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、懷秋等人出席受訪。（記者王文麟攝）《星廚之戰》今舉行首播記者會，胡宇威、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、懷秋等人出席受訪。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《星廚之戰》今舉行首播記者會，胡宇威、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、懷秋、白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞出席受訪，原本大家開心在聊節目內容，不過被媒體問到關於今演藝圈大事「閃兵」一事，現場氣氛意外出現尷尬轉折。

上午檢警針對陳志明為首的「閃兵集團」展開第3波掃蕩，拘提陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰等人，以涉嫌《妨害兵役治罪條例》移送偵辦；而Energy坤達人在國外也緊急取消行程，將返台配合調查。

安心亞一句話巧妙化解尷尬。（記者王文麟攝）安心亞一句話巧妙化解尷尬。（記者王文麟攝）

隨著閃兵事件再度延燒，媒體現場自然少不了提問，當記者問到：「有看到早上藝人閃兵被抓的新聞嗎？」全場瞬間安靜下來，氣氛凝結。就在大家不敢作聲時，安心亞突然笑了一下，被媒體打趣問：「難道妳有當兵？」她機智回應：「一下懷疑我懷孕、一下懷疑我當兵，我怎麼這麼多事？」一句話巧妙化解尷尬。年僅16歲的白潤音也被問到此事，他說：「我還沒點進去看新聞。」由於還沒讀大學，不過他同意時間到了就會去當兵。

懷秋快閃離場，似乎不想回答此事。（記者王文麟攝）懷秋快閃離場，似乎不想回答此事。（記者王文麟攝）

事實上，胡宇威過去就曾提及免役背景，因為自己是美國籍所以不需要在台灣當兵，他說曾想考美國空軍，但因視力問題而沒有成功，不過仍有考上美國海軍；李玉璽則早在2014年入伍服役，當時剛從美國返台不久；黃偉晉因為行程先行離開，不過他曾分享自己到忠靈祠服役的經驗。至於懷秋，歷來未談過兵役話題，這次在記者會上訪問結束後第一個快閃離場，似乎不想回答此事。

body
