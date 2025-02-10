頂12度舉辦簽唱會！VERA團員分送「原味」暖暖包

〔記者張釔泠／台北報導〕粉絲平台「Dolfan」與「VERA」攜手舉辦「《Ver.25》專輯發售握手會」，當日氣溫僅12度，但邱比特（粉絲名）仍頂著寒風在室外從上午待到天黑，讓團員們非常感動，為粉絲獻上新年祝福，而在演唱抒情歌〈還有我在呢〉時對街店家放起鞭炮，VERA邊唱歌邊感謝店家支持，幽默反應令粉絲會心一笑。

「Dolfan」攜「VERA」舉辦「《Ver.25》專輯發售握手會」。（SO-net提供）

「《Ver.25》專輯發售握手會」上，VERA成員輪流分享專輯錄製與首波主打〈Step Aside〉MV的小故事，Nelson表示這次突破以往框架，有很多不一樣的唱腔，他花了很多心力研究；先前被巴比讚譽有加的孟維也說自己唱功進步很多，還反問邱比特：「有聽出來吧？」

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「Dolfan」攜「VERA」舉辦「《Ver.25》專輯發售握手會」。（SO-net提供）

而〈Step Aside〉MV拍攝期間成員心得卻是兩樣情，學文吐露「因為都沒睡覺，最後拍到流鼻血！」蔡朕則是時時刻刻都在睡，風格獨特的VERA時常以中性款式穿搭，其中學文更多次踏高跟鞋登台演出，蔡朕表示：「要不是我穿高跟鞋很容易翻船，也會和學文一起穿上台。」並分享拍MV時因為鞋子太高，不僅翻船還差點摔下樓梯。

「Dolfan」攜「VERA」舉辦「《Ver.25》專輯發售握手會」。（SO-net提供）

「Dolfan」攜「VERA」舉辦「《Ver.25》專輯發售握手會」。（SO-net提供）

在20位幸運粉絲合照環節，有位粉絲上台時因為害羞臉超紅，Nelson則幽默幫忙解釋：「他沒喝啦！」此外，VERA擔心邱比特們會冷，還趁空檔分送暖暖包，藍弟特別從口袋拿出來，開玩笑表示：「我已經幫你們先熱好了！」甚至有粉絲帶著彩券要請成員們幫忙選號，讓VERA印象超深刻。

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