心碎！大S等不到兒女長大...留一封信訴「生前心願」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節赴日本家族旅遊期間，因罹患流感併發肺炎不幸辭世享年48歲，生前有感愛女「小玥兒」得來不易，為此她曾在信中寫下誓言「我很愛妳，願意用生命保護妳！」以表心願。如今，大S再也等不到孩子們長大，留下年幼兒女面對喪母之痛，格外令人感到心碎又心疼。

大S生前與汪小菲育有一對兒女。（翻攝自微博）

大S當初在嫁給汪小菲之後曾在著作的書籍《老娘駕到》中，提到生小孩是兩人結婚之前就有的共識，不過當時年紀已屆高齡產婦，再加上藝人工作繁忙辛苦，自知當下的狀態不易懷孕。為了求子，茹素13年的大S破戒吃葷調養身體，果真在3年後如願懷上女兒「玥兒」。

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有感愛女得來不易，大S在書中留下一封信透露「為母的心願」，希望未來兩人不只是母女，更是彼此的好朋友，同時分享陪伴女兒成長的喜悅，更談及對未來離別的憂慮。不僅如此，大S甚至在書中向女兒親情喊話並誓言：「我很愛妳，願意用生命保護妳。（但願不會有這麼戲劇性的事發生）。」

至於為何寫下這些文字，大S解釋自己的目的不為炫耀，而是為了紀錄母女倆的共同記憶，「期待妳長大了，還有這本書能回味，我愛妳，為妳千千萬萬遍。」如今大S悄然驟逝，10歲女兒「玥兒」與8歲兒子「箖箖」年幼就要面對喪母之痛，讓許多網友不禁為此感到鼻酸及心疼。

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