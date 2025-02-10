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娛樂 電影

季芹《夜校女生》「母女大吵」成最大亮點！網讚：眼淚全獻給她

〔記者鍾志均／台北報導〕季芹在青春愛情電影《夜校女生》飾演虎媽，展現精湛演出，被網友誇讚是「全片最大哭點」、「所有眼淚全都獻給季芹」，去年更獲金馬執委會執行長聞天祥提及是「金馬獎最大遺珠之一」，今（10）曝光感人預告，可見更多精彩細節。

季芹（左）、陳姸霏在《夜校女生》展開「母女大戰」，互動成全片最大哭點。（興揚電影提供）季芹（左）、陳姸霏在《夜校女生》展開「母女大戰」，互動成全片最大哭點。（興揚電影提供）

季芹日前剛陪家人開心過節，她自曝在短短一週內的年假完成「環島」行程，先回高雄陪伴老公王仁甫的媽媽以及其他家人，而後他們一家驅車前往台東與老公的爸爸、阿嬤過節，最後在初二回到娘家宜蘭，和家人共度佳節。

對於「全台跑透透」，季芹笑稱：「我在這個年假，整整環島了一圈」，至於新年新希望除了祝福全家人身體健康，並預祝電影《夜校女生》全台熱賣。

季芹在《夜校女生》化身求好心切的國民媽媽，一心只希望女兒考上名校，還一度穿上女兒的「一女中」制服，化身「資深小綠綠」，因為極度省錢，還會拿吃剩的炸雞骨頭煮雞湯，無時無刻督促「女兒」陳姸霏唸書，一場大受好評的母女吵架戲更是惹哭無數觀眾。

季芹在《夜校女生》演活「國民媽媽」。（興揚電影提供）季芹在《夜校女生》演活「國民媽媽」。（興揚電影提供）

陳姸霏透露母女吵架戲真的非常難拍，「特別特別特別的緊張，因為彼此的台詞都不少，接話的速度也都很快，很怕一個不小心情緒走偏就要重來」，並認為這段戲非常真實，也大讚季芹姐的表演非常貼近媽媽的感覺。《夜校女生》於2月27日全台上映。

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