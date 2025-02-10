搶票啦！張學友再來台 北高雙蛋「全實名制」開賣日期曝光

張學友將再來台開唱。（超級圓頂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕由中國信託商業銀行冠名贊助、中華航空共同贊助及台灣賓士全力支持的「中國信託精彩呈獻2025 張學友60＋巡迴演唱會高雄站、台北站」，3/28~30在高雄巨蛋連唱3天，4/4～6、4/11~13兩個週末移師台北小巨蛋繼續開唱，門票將於2/15在KKTIX開賣；這9場演出的門票採全實名制售票（每張票均採實名制），至於4/18～20日補辦去年6/7～9停辦場次的票券不受此限。

張學友將再來台開唱。（超級圓頂提供）

張學友將再來台開唱。（超級圓頂提供）

「歌神」張學友3月底將帶著「2025 張學友60＋巡迴演唱會」來到高雄巨蛋，以及4月的前兩個週末4/4～6和4/11~13在台北小巨蛋開唱，讓不少去年向隅的觀眾、以及想二刷以上的粉絲引頸期待，主辦單位超級圓頂今公布票價，開賣日期則為2/15，當天早上11:28中國信託卡友限區限量優先購票，正式啟售時間為12:16。

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張學友將再來台開唱。（超級圓頂提供）

張學友將再來台開唱。（超級圓頂提供）

至於去年因故停辦的3場演出，則會在4/18～20日補辦，主辦單位超級圓頂再次提醒，持有2024/6/7～9日場次票券的觀眾朋友，可以原票券按照相同座位入座。

截至目前，「張學友60＋巡迴演唱會」已經演出超過215場，張學友在歲月中精煉的歌聲，與管弦樂、流行音樂和現代芭蕾舞巧妙融合，創造「人聲、音樂、舞蹈」三位一體、互相輝映的極致演出，讓每一位觀眾流連忘返。

「中國信託精彩呈獻2025張學友 60＋巡迴演唱會高雄站、台北站」，3/28起在高雄巨蛋登場，4/4起在台北小巨蛋開唱，週五開唱時間為19:30，六日則為19:00，前9場購票採實名制，歌神將連續4個週末在台灣打卡上班，陪伴喜愛他的粉絲度過難忘的夜晚。

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