粿粿傳婚內出軌！范姜彥豐怒喊「道德淪喪」標記王子

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年育有一女，不過如今兩人傳出婚變，兩人這陣子皆未對外說明，不過今（29）日范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪婚內出軌」，並標記粿粿與王子，貼文曝光引起嘩然。

范姜在文中表示，兩人以朋友名義親近，但背後卻與他妻子保持曖昧甚至越界，他描述自己事後回看三人共同玩樂的照片、影片時「毛骨悚然」，感嘆：「這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？」更指稱兩人在聚會時仍能若無其事地唱歌嬉鬧，「當時肯定覺得很好玩吧？」

范姜坦言，長期陷入痛苦與掙扎，過去無法對外說明，但近日已決定尋求法律途徑，將正式對兩人提出控訴，「我會站出來與兩人對抗，這份聲明也是為了給粉絲及媒體一個交代。」

最後他寫道：「我的家庭破碎了，我的心也碎了。」雖然未來道路艱難，但會努力堅持走下去，並感謝身旁一路支持他的親友與粉絲。

截至目前，粿粿與王子雙方尚未對此回應，相關指控仍待當事人說明。警方與律師處理進度也將成為後續關注焦點。

范姜彥豐全文：

你們一定覺得偽裝成朋友的樣子

越大膽 就越安全

而且還永遠不會被發現吧 ？

身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用

我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑

當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑 真的讓人毛骨悚然

「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」

你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？

我一向不喜歡主動找人訴苦

所以真的打從心裡謝謝這段時間願意關心我 並支持我的家人和朋友們

你們可能很難想像 當我在無盡的絕望裡 有苦難言時 你們的每一份溫暖 都支撐著我面對每天的黑暗

也抱歉之前還沒辦法透露什麼內容 如今我決定尋求法律途徑 站出來與兩人對抗

同時這份聲明也是為了給粉絲及媒體一個交代

很抱歉這段時間讓大家擔心了..

是的 我的家庭 破碎了

我的心 也碎了…

今後的路勢必很艱難 我也知道 無論如何都必須努力堅強的走下去…

