打臉粿粿！國文老師解密「抓出聲明語病」全網震驚：突破盲點

粿粿（左）不認婚內出軌王子，更反控范姜彥豐（右）「說了許多與事實不符的內容」。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕粿粿、王子昨（29日）遭范姜彥豐以影片點名踢爆「道德淪喪婚內出軌」，直指看見明確的出軌證據；面對指控，粿粿則不認外遇說法，不僅反控「說了許多與事實不符的內容」，同時也談及離婚金額超出負擔。對此，網紅國文老師姜鹿則點出粿粿的語病與矛盾，直指她的聲明存在邏輯不通之處。

網紅國文老師姜鹿打臉粿粿，點破她的聲明存在邏輯不通之處。（經馬賽克處理，翻攝自IG）

粿粿在聲明中反駁婚內出軌的指控，她坦言范姜彥豐提出的離婚金額超出負擔，因此協商破裂，更反控無預警的影片「說了許多與事實不符的內容。」不過，粿粿卻未正面提及與王子間的關係，僅表示身為母親會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。

針對粿粿的聲明，網紅國文老師姜鹿則頗有微詞，同時更點破其中邏輯不通之處，直言「那些說粿粿發聲明撇清的，如果女方沒做錯事，為什麼她要賠償離婚金？」一席話在短時間內吸引近2千讚，許多網友見狀更紛紛讚歎「突破盲點！邏輯王」、「老師您太專業了」、「法院認證」。

粿粿聲明全文：

謝謝大家的關心

這段婚姻的結束

我一直盡力以理性與誠意溝通。

協議談了很久

由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔

協商破裂及無預警的影片

說了許多與事實不符的內容

我不想以情緒對抗情緒

我會把完整事實清楚整理給大家。

身為一個母親

我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。

