自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

打臉粿粿！國文老師解密「抓出聲明語病」全網震驚：突破盲點

粿粿（左）不認婚內出軌王子，更反控范姜彥豐（右）「說了許多與事實不符的內容」。（翻攝自臉書）粿粿（左）不認婚內出軌王子，更反控范姜彥豐（右）「說了許多與事實不符的內容」。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕粿粿、王子昨（29日）遭范姜彥豐以影片點名踢爆「道德淪喪婚內出軌」，直指看見明確的出軌證據；面對指控，粿粿則不認外遇說法，不僅反控「說了許多與事實不符的內容」，同時也談及離婚金額超出負擔。對此，網紅國文老師姜鹿則點出粿粿的語病與矛盾，直指她的聲明存在邏輯不通之處。

網紅國文老師姜鹿打臉粿粿，點破她的聲明存在邏輯不通之處。（經馬賽克處理，翻攝自IG）網紅國文老師姜鹿打臉粿粿，點破她的聲明存在邏輯不通之處。（經馬賽克處理，翻攝自IG）

粿粿在聲明中反駁婚內出軌的指控，她坦言范姜彥豐提出的離婚金額超出負擔，因此協商破裂，更反控無預警的影片「說了許多與事實不符的內容。」不過，粿粿卻未正面提及與王子間的關係，僅表示身為母親會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。

針對粿粿的聲明，網紅國文老師姜鹿則頗有微詞，同時更點破其中邏輯不通之處，直言「那些說粿粿發聲明撇清的，如果女方沒做錯事，為什麼她要賠償離婚金？」一席話在短時間內吸引近2千讚，許多網友見狀更紛紛讚歎「突破盲點！邏輯王」、「老師您太專業了」、「法院認證」。

粿粿聲明全文：

謝謝大家的關心

這段婚姻的結束

我一直盡力以理性與誠意溝通。

協議談了很久

由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔

協商破裂及無預警的影片

說了許多與事實不符的內容

我不想以情緒對抗情緒

我會把完整事實清楚整理給大家。

身為一個母親

我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中