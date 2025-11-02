粿粿懷孕竟是王子陪看診？ 網路爆料陽光形象全崩塌

范姜彥豐（右）出面指控粿粿與王子過從甚密。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星范姜彥豐日前指控老婆「粿粿」江瑋琳婚內出軌，與「王子」邱勝翊兩人讓他成了一個戴著綠帽的小丑，事件爆發後，社會輿論譁然。粿粿原本是中信兄弟啦啦隊，與范姜結婚3年，育有1女，當初粿粿懷孕時，就有護理師目睹王子、粿粿、友人一起去看診。2022年的寶寶性別派對上，相較於現場歡樂的氣氛，躲在最後一排面無表情滑手機的王子，顯得格外突兀。

粿粿辦寶寶性別派對，王子（紅框處）在最後一排滑手機。（翻攝自YouTube）

寶寶性別派對時拍攝的影片中，現場氣氛歡愉，眾多親友都興奮歡呼，唯獨王子躲在最後一排，面無表情地滑手機。昨（1）日深夜1名網友爆料，自己曾意外遇見王子陪著懷孕的粿粿看診，測量體溫的時候，粿粿突然發脾氣，大聲斥責：「護士很閒是不是？沒看到我不舒服嗎？一直煩！」之後更揮手打落護理師手中的耳溫槍，現場鴉雀無聲，護理師則傻住，後來粿粿的友人解釋因粿粿懷孕情緒不穩定，才會這樣。但舉動無理的粿粿從頭到尾都坐著滑手機，頭低下，連抬都沒抬起來。

范姜彥豐（左起）、王子、粿粿三人之間的關係錯綜複雜。（翻攝自臉書）

陪診的王子在整件事情過程中，態度非常冷漠，從頭到尾一語未發，只是默默低頭滑手機，偶爾抬起頭看粿粿一眼，表情帶點尷尬又像是習慣這種情況。這讓網友感到不可思議，印象中王子形象陽光、乾乾淨淨，沒想到私底下竟如此冷漠。

事後，粿粿朋友回到醫院道歉，並透露粿粿懷孕期間情緒一直不太穩定，幾乎每天都跟同事、家人吵架，在其他診所也有類似失控行為，導致很多人不敢跟她出門。不過網友另外爆料，粿粿生產過後，王子曾偷偷買雞湯跟雞精探望粿粿及粿醬，讓人懷疑兩人關係不單純早有跡象。

