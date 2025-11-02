黃明志4毒品陽性！護理師女神浴缸亡「命案內情全曝光」

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志驚傳捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志上月22日中午遭攔查時神色慌張，經押回飯店後，赫然在入住的房間內發現謝侑芯赤裸遺體。經初步驗尿檢測，黃明志對4種毒品呈陽性反應，全案震驚台馬兩國。

據馬來西亞《光明日報》指出，大馬警方表示黃明志遭逮時身穿白色T恤、戴帽與眼鏡，準備離開吉隆坡某五星級飯店，因行為可疑遭峰會勤務警員攔下。黃明志供稱，自己與謝侑芯為拍攝影片共處一夜，期間女方進入浴室後卻遲未出來，他進入查看才發現人已倒臥浴缸內，當場施行CPR但未能救回。大馬警方則在現場搜出毒品與壯陽藥，隨即將黃明志押返警局驗尿。

金馬警區主任沙扎里助理總監證實此案，指出謝侑芯死因仍待化驗報告釐清，但黃明志初步尿檢對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分確呈陽性，已於上月24日依吸毒與擁毒罪在吉隆坡第一刑事推事庭遭提控。

大馬警方則懷疑死者謝侑芯生前吸毒且疑與黃明志發生性行為，研判死後遺體遭移動至浴室，詳細死因仍待鑑識結果釐清。對此，黃明志否認所有指控，案件定於12月8日開庭。稍早，黃明志更親自發聲喊冤，除了否認涉毒，更自爆遭黑函勒索。

