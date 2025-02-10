小鐘直播帶貨「15分鐘狂賣600萬」 親吐背後辛酸

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（11日）晚9點播出「你以為他們只靠通告費賺錢嗎？錯！其實他們私下『搞這個』賺更大」，2年前開始經營直播帶貨的小鐘，自曝有次賣女性保健飲品，15分鐘就賣了600萬台幣。

小鐘靠直播帶貨創下高收入。（中天提供）

小鐘說：「現在的藝人都要學會賣東西、把你的流量變現，你不會賣東西的話，那些流量就是空包彈，我因為直播帶貨買了5棟房子。」驚人的收入讓在場來賓聽了驚呼連連，小鐘則趕緊解釋只是玩笑話，並分享加入直播帶貨的契機：「星馬直播天王王雷來台灣直播，他找我站台，3小時的業績差不多有1000萬台幣，效果很好他就持續找我，每次給我的費用都是6位數以上，那其他廠商也知道我賣得很好，有一次我賣女性保健飲品，15分鐘就賣了600萬台幣。」

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不過小鐘也提到直播帶貨其實沒有大家想的簡單，「自媒體雖然門檻很低，但要有成就其實很難，還有直播帶貨需要一直很亢奮，所以我常常會盜汗，因為一下子腎上腺素飆太高。」

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