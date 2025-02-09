晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

N.Flying李承協爬觀眾席腿軟！見台粉排錯應援虧：你是間諜嗎

N.Flying徐東成（左起）、李承協、柳會勝、車勳在台北國際會議中心開唱。（記者王文麟攝）N.Flying徐東成（左起）、李承協、柳會勝、車勳在台北國際會議中心開唱。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國樂團N.Flying今天（9日）在台北國際會議中心開唱，吸引2000名N.Fia（粉絲名）朝聖，粉絲準備了搞笑墨鏡送給4名成員，沒想到他們就在完全看不到前方的狀況進行演唱及演奏，依舊展現高水準的表演，掀起全場驚呼聲。

李承協站上高台、拿著喇叭高歌，帥氣指數爆表。（記者王文麟攝）李承協站上高台、拿著喇叭高歌，帥氣指數爆表。（記者王文麟攝）

N.Flying今天以《Flowerwoek》、《Video Therapy》、《Born to be》開場，李承協先祝大家新年快樂，這次在台北國際會議中心開唱，他發現舞台很高，反問粉絲：「後面看我們是不是像人偶？看得清楚嗎？看不到？看來要讓你們看得清楚，我們要吃多更好。」他透露演出前彩排，曾經上過TICC上方，「跑上去一次會腿軟，我嚇到了。」

柳會勝飆高音超輕鬆，聽得大家熱血沸騰。（記者王文麟攝）柳會勝飆高音超輕鬆，聽得大家熱血沸騰。（記者王文麟攝）

N.Flying今年1月跟著FNC KINGDOM來台演出過，柳會勝詢問現場觀眾：「有沒有看了KINGDOM之後，太想看N.Flying才來的？看來原本喜歡別的人啊？」李承協趕緊制止他：「你為什麼要追問啊？！」柳會勝稱這裡是他們與粉絲的秘密基地，「不會有人知道的啦，從現在成為我們的粉絲就可以了！」

接著他們演出李承協演出的《背著善宰跑》的歌曲《Star》，台下一片燈海，現場更排出「N.Fia NF閃電」的字樣，讓李承協、柳會勝相當驚訝，柳會勝更開玩笑的說：「閃電是什麼意思？是要我們被雷打到嗎？」一句話笑翻粉絲。

徐東成面帶微笑向最上方的粉絲揮手。（記者王文麟攝）徐東成面帶微笑向最上方的粉絲揮手。（記者王文麟攝）

不僅如此，他們當場收下粉絲製作的應援牌，有粉絲提前祝2月28日壽星柳會勝生日快樂，結果反被柳會勝吐槽：「提前祝我生日快樂，為什麼現在就慶生，不想在生日當天慶祝我嗎？」李承協要他直接收下粉絲好意，現場粉絲更為他唱起生日快樂歌，十分溫馨。

車勳惦惦吃三碗公，話不多的他一展高超的吉他技巧。（記者王文麟攝）車勳惦惦吃三碗公，話不多的他一展高超的吉他技巧。（記者王文麟攝）

另外有粉絲寫著「希望15天後可以看到滿分的N.Flying」，因為隨著吉他手車勳、貝斯手徐東成歸隊，鼓手金宰鉉2月底也要退伍了，柳會勝特別向粉絲介紹代打鼓手「奇勳」，「這麼長時間在我們的秘密基地一直住著，他是長期投宿的旅客，但是今天將成為最後的回憶，長時間幫宰鉉代打的人，奇勳也是藝人，希望大家多多支持他。」

台北是「HIDE OUT」演唱會最終站，李承協向粉絲承諾「下次會到更大的場地」，還預告「會有安可場」，讓粉絲期待鼓手金宰鉉的回歸。有趣的是，在最後合照期間，粉絲再次呈現牌字應援，卻有幾個人搞不清楚狀況翻錯色，還要由N.Flying親自提醒，李承協笑說「裡面有間諜」，一個一個把字卡牌排隊，畫面相當逗趣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中