N.Flying李承協爬觀眾席腿軟！見台粉排錯應援虧：你是間諜嗎

N.Flying徐東成（左起）、李承協、柳會勝、車勳在台北國際會議中心開唱。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國樂團N.Flying今天（9日）在台北國際會議中心開唱，吸引2000名N.Fia（粉絲名）朝聖，粉絲準備了搞笑墨鏡送給4名成員，沒想到他們就在完全看不到前方的狀況進行演唱及演奏，依舊展現高水準的表演，掀起全場驚呼聲。

李承協站上高台、拿著喇叭高歌，帥氣指數爆表。（記者王文麟攝）

N.Flying今天以《Flowerwoek》、《Video Therapy》、《Born to be》開場，李承協先祝大家新年快樂，這次在台北國際會議中心開唱，他發現舞台很高，反問粉絲：「後面看我們是不是像人偶？看得清楚嗎？看不到？看來要讓你們看得清楚，我們要吃多更好。」他透露演出前彩排，曾經上過TICC上方，「跑上去一次會腿軟，我嚇到了。」

請繼續往下閱讀...

柳會勝飆高音超輕鬆，聽得大家熱血沸騰。（記者王文麟攝）

N.Flying今年1月跟著FNC KINGDOM來台演出過，柳會勝詢問現場觀眾：「有沒有看了KINGDOM之後，太想看N.Flying才來的？看來原本喜歡別的人啊？」李承協趕緊制止他：「你為什麼要追問啊？！」柳會勝稱這裡是他們與粉絲的秘密基地，「不會有人知道的啦，從現在成為我們的粉絲就可以了！」

接著他們演出李承協演出的《背著善宰跑》的歌曲《Star》，台下一片燈海，現場更排出「N.Fia NF閃電」的字樣，讓李承協、柳會勝相當驚訝，柳會勝更開玩笑的說：「閃電是什麼意思？是要我們被雷打到嗎？」一句話笑翻粉絲。

徐東成面帶微笑向最上方的粉絲揮手。（記者王文麟攝）

不僅如此，他們當場收下粉絲製作的應援牌，有粉絲提前祝2月28日壽星柳會勝生日快樂，結果反被柳會勝吐槽：「提前祝我生日快樂，為什麼現在就慶生，不想在生日當天慶祝我嗎？」李承協要他直接收下粉絲好意，現場粉絲更為他唱起生日快樂歌，十分溫馨。

車勳惦惦吃三碗公，話不多的他一展高超的吉他技巧。（記者王文麟攝）

另外有粉絲寫著「希望15天後可以看到滿分的N.Flying」，因為隨著吉他手車勳、貝斯手徐東成歸隊，鼓手金宰鉉2月底也要退伍了，柳會勝特別向粉絲介紹代打鼓手「奇勳」，「這麼長時間在我們的秘密基地一直住著，他是長期投宿的旅客，但是今天將成為最後的回憶，長時間幫宰鉉代打的人，奇勳也是藝人，希望大家多多支持他。」

台北是「HIDE OUT」演唱會最終站，李承協向粉絲承諾「下次會到更大的場地」，還預告「會有安可場」，讓粉絲期待鼓手金宰鉉的回歸。有趣的是，在最後合照期間，粉絲再次呈現牌字應援，卻有幾個人搞不清楚狀況翻錯色，還要由N.Flying親自提醒，李承協笑說「裡面有間諜」，一個一個把字卡牌排隊，畫面相當逗趣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法