娛樂 最新消息

江祖平事件浮上檯面 他抖嚴重程度堪比李宗瑞

江祖平近期開撕前男友、三立副總龔美富之子龔益霆，怒控對方涉嫌下藥性侵，掀起輿論熱議。（資料照，記者胡舜翔攝）江祖平近期開撕前男友、三立副總龔美富之子龔益霆，怒控對方涉嫌下藥性侵，掀起輿論熱議。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林南谷／台北報導〕江祖平近日公開指控前男友、三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵及性騷擾，事件持續引發輿論熱議。對此，龔益霆否認指控，並加碼公開兩人曾是情侶，要求江祖平刪除所有不實貼文，否則不排除提告。今（7）凌晨江祖平於社群發文，吐露心聲，表示自己看了新聞之後，仍覺得即使龔美富及龔益霆父子倆都離開公司，心中依舊恐懼，因為「他們知道我住哪裡」，更表示自事件發生後，自己每天都要到天亮才敢在沙發上睡著。

至於江祖平事件為何這麼久才浮上檯面？一早網紅鬼才阿水在臉書發文表示，這起事件為何這麼久才逐漸受到關注？他認為從獨自發聲到獲得聲援，江祖平這一路並不好走，「即使她自身擁有藝人光環，並且有其發聲的管道，但在主流媒體未報導的時期，事件甚至連在社群上的曝光都顯渺小，我認為與電視台的幕前幕後文化有關。」

鬼才阿水說，各家電視台當然有其背景與立場，但電視圈的人脈資源是跨頻道的，這也讓其有能力將事件壓下許久，他分析：「今天如果不是江祖平，而是任何一個如同你我的一般民眾，這事件可能連浮上檯面的機會都沒有，更別說從後續加害人傳出來的對話紀錄，可以發現這人的犯行並非第一次，總是依靠父輩的背景為所欲為，甚至以其作為逼迫受害者噤聲的工具，讓受害人連為自己發聲的勇氣都沒有。」

李宗瑞犯下多起性侵偷拍案。（資料照）李宗瑞犯下多起性侵偷拍案。（資料照）
鬼才阿水相信江祖平這段時間一定承擔超級大的壓力，「她甚至發文直言，當她從監視器中看到戴著安全帽的外送員，她都不知道那是真的外送員，還是經過喬裝打扮的人要來找她麻煩，整個人心力交瘁。只能說，這事件的嚴重程度，堪比當年的李宗瑞。」

李宗瑞性侵案，又稱李宗瑞淫照事件，涉及在台犯罪的性侵、妨害秘密之案件，2012年7月首次被揭露，主嫌犯富少李宗瑞，被害人多達30餘人。警方在李宗瑞居所搜出的性愛、裸體影片、照片表明，多數性侵被害人疑似遭下藥無力氣抵抗，並疑有知名女星受害。2012年8月，李宗瑞逃亡並遭通緝，於同月23日投案。

 

