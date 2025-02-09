（影）Jisoo《新烏托邦》挨批「講話含滷蛋」 韓媒保守誇進步

Jisoo挑戰喪屍喜劇《新烏托邦》。（翻攝自Prime Video）

〔記者鍾志均／綜合報導〕BLACKPINK成員Jisoo繼韓劇《雪降花》後，相隔4年演出喪屍喜劇《新烏托邦》，首兩集前天上線，引發網友熱議。其中，Jisoo表現遭遇韓媒、韓網評價兩極，尤其她不顧形象拚演技，表情、動作都是一大亮點。

《新烏托邦》講到Jisoo和入伍中的男友朴正民感情觸礁，沒想到這時遇上大群不明來歷的喪屍來攪局；Jisoo初見喪屍時，不顧形象拚演技，流露逗趣誇張的一面，甚至還有將「喪屍眼珠」裝進袋子裡的惡趣味，讓觀眾忍不住笑出來。

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Jisoo挑戰喪屍喜劇《新烏托邦》。（翻攝自Prime Video）

《新烏托邦》結合浪漫幽默元素，第二集還有逼真的爆破戲，十分吸睛；Jisoo戲中身為職場新人，等待男友退伍，因對未來不確定，和朴正民通話時潸然淚下，引發觀眾共鳴。

韓媒點評Jisoo成功詮釋英珠活潑可愛的一面，相較前一部《雪降花》已有明顯進步，但韓國網友毒舌連發，批她說台詞依舊含糊不清，像在含滷蛋，也有人直言演技欠佳，表情過於浮誇。《新烏托邦》在Prime Video上架。

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