告五人揪「高雄熊」推薦景點 喊話：4月12日讓大家記一輩子

告五人先到高雄世運主場館「場勘」。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人近期在忙著錄製新專輯，另外心中也掛念高雄世運主場館的演唱會門票即將開賣，之前先去演出場館「場勘」，團員談到：「真的有種不真實感！能夠站上這座指標性的場館開唱，對我們來說是職業生涯的一大里程碑，也期待當天與哈瓜們一起締造難忘的回憶！」

告五人抽空走訪高雄知名景點龍虎塔。（相信音樂提供）

4月12日告五人將在高雄世運主場館舉辦「磊山保經x告五人宇宙超有趣新世界巡迴演唱會2025世運極限版」，為了提前造勢，已在高雄流行音樂中心音浪塔旁設置「豬光寶氣」Magic光雕裝置藝術與巨幅廣告，並打造「告五豬」粉紅魔幻輕軌輕軌列車在高雄趴趴走。告五人興奮表示：「很開心用這麼盛大的方式與高雄分享我們即將站上世運開唱的喜悅，邀請大家一起參與這場盛事！」

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告五人和「高雄熊」一起推薦當地熱門景點。（相信音樂提供）

告五人也與「高雄熊」一起推薦景點，從龍虎塔、內惟藝術中心、貢多拉船、高雄流行音樂中心以及「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」高雄燈會等，都歡迎民眾多到高雄旅行。

另外告五人演唱會門票預計2月15日中午12點在拓元售票系統開賣，團員向歌迷喊話：「4月12日一定讓大家記一輩子！」

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