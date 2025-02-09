晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

告五人揪「高雄熊」推薦景點 喊話：4月12日讓大家記一輩子

告五人先到高雄世運主場館「場勘」。（相信音樂提供）告五人先到高雄世運主場館「場勘」。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人近期在忙著錄製新專輯，另外心中也掛念高雄世運主場館的演唱會門票即將開賣，之前先去演出場館「場勘」，團員談到：「真的有種不真實感！能夠站上這座指標性的場館開唱，對我們來說是職業生涯的一大里程碑，也期待當天與哈瓜們一起締造難忘的回憶！」

告五人抽空走訪高雄知名景點龍虎塔。（相信音樂提供）告五人抽空走訪高雄知名景點龍虎塔。（相信音樂提供）

4月12日告五人將在高雄世運主場館舉辦「磊山保經x告五人宇宙超有趣新世界巡迴演唱會2025世運極限版」，為了提前造勢，已在高雄流行音樂中心音浪塔旁設置「豬光寶氣」Magic光雕裝置藝術與巨幅廣告，並打造「告五豬」粉紅魔幻輕軌輕軌列車在高雄趴趴走。告五人興奮表示：「很開心用這麼盛大的方式與高雄分享我們即將站上世運開唱的喜悅，邀請大家一起參與這場盛事！」

告五人和「高雄熊」一起推薦當地熱門景點。（相信音樂提供）告五人和「高雄熊」一起推薦當地熱門景點。（相信音樂提供）

告五人也與「高雄熊」一起推薦景點，從龍虎塔、內惟藝術中心、貢多拉船、高雄流行音樂中心以及「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」高雄燈會等，都歡迎民眾多到高雄旅行。

另外告五人演唱會門票預計2月15日中午12點在拓元售票系統開賣，團員向歌迷喊話：「4月12日一定讓大家記一輩子！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中