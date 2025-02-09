汪小菲氣喊要與張蘭斷絕母子關係 律師李怡貞：送分給大S家！

大S前夫汪小菲（左）、前婆婆張蘭。（翻攝自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人「大S」染上流感併發肺炎猝逝，震驚亞洲娛樂圈，前婆婆張蘭因為消費前兒媳，還透過乾兒子「夏小健」放假消息，引發大批網友砲轟，兒子汪小菲也忍不下去，日前闖媽媽的直播間大飆三字經，近日在中國社群還流出疑似汪小菲微信朋友圈的截圖，下狠誓稱要與張蘭斷絕母子關係，掀外界熱議。對此，知名女律師李怡貞直言，其實在法律上直系血親無法斷絕關係，而且汪小菲這樣做是「送分」給大S家人改定監護。

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疑似汪小菲微信朋友圈貼文。（翻攝自微博）

中國網上近日流出疑似汪小菲微信朋友圈的截圖，可以看到因得知前妻大S過世後換成全黑頭相的汪小菲，PO出媽媽張蘭的自拍照，稱「我不孝，但是絕對不能讓這種人獲得支持。她是我媽，可是我和她的三觀天地不和，我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要跟她斷絕所有關係。她掙的錢夠活幾輩子了，不夠，再找我要命！」

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該截圖曝光後引發兩岸網友熱烈討論，得知此事後的李怡貞，今天忍不住在臉書質疑「是有沒有被盜帳號啦？」她也直言，「法律上直系血親無法斷絕親子關係，怎麼樣都沒辦法，但是講好玩的話講氣話，可以。而且小菲啊，你這樣斷絕自己的後援系統，送分給娘家改定監護捏。」

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網友也紛紛表示，「是在演狗血劇嗎？即使嘴巴斷絕關係800次，法律上也斷不了！」、「所以母子檔演戲演得很厲害」、「大S家族的律師現在應該邊蒐證邊微笑了吧」、「放心，還有送分題，請繼續」、「送分給娘家，我們聽了很高興」、「這對母子真的是讓人大開眼界」、「演很大，拿到遺產就和好，不難！」

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