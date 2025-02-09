晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪小菲轟抖音霸凌「憑什麼封我號」 3聲明切割張蘭

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，前夫汪小菲與婆婆張蘭動作頻頻，引起爭議，中國抖音昨（8日）宣布對兩人帳號無限期封禁。對此，張蘭直呼：「不認同、不接受！」汪小菲則在微信朋友圈抱怨，遭抖音霸凌，反問「憑什麼審判我」。

張蘭（左）、汪小菲。（翻攝自微博）張蘭（左）、汪小菲。（翻攝自微博）

汪小菲對於造謠包機一事無奈感嘆，自己從來沒說過任何事，「你作為平台，你覺得我有潛在的問題，你可以封我，因為那是你的權利。但是你審判我，不了解情況下審判我，那是你的做法。」

汪小菲提出3點聲明，強調張蘭不代表自己，他將和價值觀不正確的人斷絕一切關係，直言「不提企業、不提這邊的事，我就說我自己，憑什麼幫你們背負所有的罪？我有罪，那是我該承受的，但不是你作為平台去霸淩我。」

汪小菲貼文。（翻攝自微博）汪小菲貼文。（翻攝自微博）

中國社群也流出疑似汪小菲在微信群組「華人之光」發聲的截圖，圖中可見他標記TikTok執行長周受資並質問，「你們憑什麼封我的號」、「我什麼都沒說，你們為什麼把我連帶一起審判我？你沒有道德嗎？」而其他人則勸他，「群裡人很多，冷靜喔」。

疑似汪小菲於微信群組「華人之光」對話。（翻攝自微博）疑似汪小菲於微信群組「華人之光」對話。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中