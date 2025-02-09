汪小菲轟抖音霸凌「憑什麼封我號」 3聲明切割張蘭

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，前夫汪小菲與婆婆張蘭動作頻頻，引起爭議，中國抖音昨（8日）宣布對兩人帳號無限期封禁。對此，張蘭直呼：「不認同、不接受！」汪小菲則在微信朋友圈抱怨，遭抖音霸凌，反問「憑什麼審判我」。

張蘭（左）、汪小菲。（翻攝自微博）

汪小菲對於造謠包機一事無奈感嘆，自己從來沒說過任何事，「你作為平台，你覺得我有潛在的問題，你可以封我，因為那是你的權利。但是你審判我，不了解情況下審判我，那是你的做法。」

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汪小菲提出3點聲明，強調張蘭不代表自己，他將和價值觀不正確的人斷絕一切關係，直言「不提企業、不提這邊的事，我就說我自己，憑什麼幫你們背負所有的罪？我有罪，那是我該承受的，但不是你作為平台去霸淩我。」

汪小菲貼文。（翻攝自微博）

中國社群也流出疑似汪小菲在微信群組「華人之光」發聲的截圖，圖中可見他標記TikTok執行長周受資並質問，「你們憑什麼封我的號」、「我什麼都沒說，你們為什麼把我連帶一起審判我？你沒有道德嗎？」而其他人則勸他，「群裡人很多，冷靜喔」。

疑似汪小菲於微信群組「華人之光」對話。（翻攝自微博）

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