願望實現！ 大S微博最後po文怒槓張蘭果然成真

（左起）張蘭、小玥兒、大S、S媽。（本報資料照，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕48歲女星「大S」農曆春節期間因流感併發肺炎於日本驟逝，前夫汪小菲及前婆婆張蘭得知噩耗後動作頻頻，連中國網友都看不下去，怒斥兩人「蹭流量」、「演很大」。張蘭不但頻開直播帶貨，還瘋狂消費大S；汪小菲也不滿被張蘭拖下水，怒發文宣布與張蘭斷絕母子關係。網友發現大S生前在微博上的最後一篇發文不滿張蘭造謠家人假消息，並呼籲抖音制止她的行為，這個願望終於在261天之後實現了。

相關新聞：大S驟逝張蘭吃人血饅頭蹭流量 賣貨進帳數字曝光

請繼續往下閱讀...

張蘭（左）與汪小菲母子倆在與大S離婚後，開始大暴走。（翻攝自微博）

大S在2024年5月23日在微博發文，內容為「對於張蘭造謠我的孩子退學一事，在此澄清：1.孩子在校適應良好，根本不存在被退學的謠言，請張蘭停止造謠、道歉；2.本人已向北京互聯網法院申請行為禁止令，禁止張蘭繼續對我和孩子實施違法行為；3.希冀法院、婦聯、網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為」。

如今不僅張蘭，就連汪小菲的抖音帳號都被封禁、遭鎖，正義雖然會遲到，但永遠不會缺席。

大S生前在微博上的最後一篇發文。（翻攝自微博）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法