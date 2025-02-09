美女主播「巨大UU放桌上」爆紅！ 傳3月離職掀電視台搶奪戰

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本NHK主播中川安奈擁有亮麗外型及傲人身材，深受許多粉絲喜愛，先前因為一張把胸部放在桌上的照片爆紅，去年轉播東京奧運時又因為身穿肉色上衣，乍看之下像沒穿衣服，引起爭議。近日傳出她將離開NHK，其他電視台為她掀起爭奪戰。

NHK主播中川安奈。（翻攝自IG、X）

據日媒報導，31歲中川安奈自2016年進入NHK，曾在秋田和廣島工作，直至2020年才回到東京站穩腳跟，主持《朝日新聞》和《星期日體育》等節目，她去年在轉播巴黎奧運期間，身穿膚色針織衫，乍看之下有如裸體，引起熱議，知名度也隨之提升，她的「傲人UU」更被封為「NHK峰不二子」。

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然而，如今卻爆出中川安奈3月將離開NHK，據傳，她對於被調往大阪的安排感到不滿，最終決定離職，且電視高層似乎對她在社群媒體上展現的「明星化形象」頗有微詞，從該面向來說，離職轉為自由之身，對雙方來說皆是不錯的選擇。



中川安奈轉播時穿的服裝意外掀起討論。（翻攝自X）

消息曝光後，各家電視台開始積極挖角，值得注意的是，近來陷入醜聞風波的富士電視台，被傳出有意邀請她加盟，以挽回形象。

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