晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

美女主播「巨大UU放桌上」爆紅！ 傳3月離職掀電視台搶奪戰

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本NHK主播中川安奈擁有亮麗外型及傲人身材，深受許多粉絲喜愛，先前因為一張把胸部放在桌上的照片爆紅，去年轉播東京奧運時又因為身穿肉色上衣，乍看之下像沒穿衣服，引起爭議。近日傳出她將離開NHK，其他電視台為她掀起爭奪戰。

NHK主播中川安奈。（翻攝自IG、X）NHK主播中川安奈。（翻攝自IG、X）

據日媒報導，31歲中川安奈自2016年進入NHK，曾在秋田和廣島工作，直至2020年才回到東京站穩腳跟，主持《朝日新聞》和《星期日體育》等節目，她去年在轉播巴黎奧運期間，身穿膚色針織衫，乍看之下有如裸體，引起熱議，知名度也隨之提升，她的「傲人UU」更被封為「NHK峰不二子」。

然而，如今卻爆出中川安奈3月將離開NHK，據傳，她對於被調往大阪的安排感到不滿，最終決定離職，且電視高層似乎對她在社群媒體上展現的「明星化形象」頗有微詞，從該面向來說，離職轉為自由之身，對雙方來說皆是不錯的選擇。

中川安奈轉播時穿的服裝意外掀起討論。（翻攝自X）中川安奈轉播時穿的服裝意外掀起討論。（翻攝自X）

消息曝光後，各家電視台開始積極挖角，值得注意的是，近來陷入醜聞風波的富士電視台，被傳出有意邀請她加盟，以挽回形象。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中