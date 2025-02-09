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大S頭七「好友開香檳」圓滿送別！ Makiyo曝小S淚崩暴瘦

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，昨（8日）是她的頭七也是與具俊曄結婚三周年紀念日，好友齊聚S家一同懷念她，包括Makiyo、阿雅、邱瓈寬（寬姐）都在現場。Makiyo透露，現場氣氛仍是難過多一點，見到小S就先給予擁抱，心疼看見她又更瘦了。

大S昨日頭七，好友齊聚懷念。（資料照，翻攝自微博）大S昨日頭七，好友齊聚懷念。（資料照，翻攝自微博）

大S生前曾說，希望自己的告別式大家是開心的，邀請大家一起喝她喜歡的香檳、吃好吃的東西，還強調要大家不要哭。據悉，昨日S家人選擇以結婚3周年名義齊聚，包括Makiyo、阿雅、邱瓈寬（寬姐）等人都在現場。

據《三立新聞網》報導，Makiyo透露，小S整個人消瘦不少，讓她心疼不已，一見面就送上擁抱，「她崩潰，但是還是很堅強跟我們大家相聚，我們一起吃水果、喝香檳，聊大S姊姊，守住大S姊姊願望，不要掉眼淚，但昨天氣氛還是悲傷多，徐家人的傷是非常大的」。

針對大S是否有遺願未了？Makiyo坦言，「小S非常了解大S，所以一定會給大S姐姐最好的方式。」至於「七仙女」中的范曉萱至今仍保持沉默，昨日也未現身聚會，Makiyo則表示這要問小S。

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