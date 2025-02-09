陳漢典忍淚憶大S代班《康熙》時光 不捨小S難過曝私訊內容

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本猝逝，過去與她一同在《康熙來了》共度主持時光的陳漢典，今與AKIRA、牛奶出席《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影時，眼眶不禁泛紅，透露這幾天有傳訊關心小S的心情，對方回了一個表情符號，他認為小S有收到關心這樣就好。

對於大S突然離開，陳漢典難過表示：「真的很突然，大家都滿難接受，請珍惜身邊的一切、活在當下，好的壞的都要接受，就認真活在當下吧！」回憶起當年大S代班《康熙來了》時光，令他感到印象深刻的是對方的溫暖和善良，「他就是很溫暖的姊姊，很真誠，當時她也時常鼓勵我，在我當時剛出道不久時，祝她一路好走。」

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陳漢典。（記者潘少棠攝）

今晚即將迎來《S+PLUS巔峰舞者》總決賽，陣容依舊豪華，由陳漢典主持，評審包含ENERGY牛奶、AKIRA、TONY GOGO、NIKE、田一德、徐百川等重量級人物，再加上賽評金陽、許凱皓，勢必將帶來一場高水準的巔峰對決。

陳漢典擔任今總決賽的主持人，他說看到這麼多年輕人在舞台上一展身手，讓他重新燃起對舞蹈的熱忱，「我們要繼續跳下去，舞蹈最重要的是傳承。」喊話參賽者不要緊張，請好好享受表演，也希望他們對舞蹈的熱情可以感染到觀眾。

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