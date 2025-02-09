晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳漢典忍淚憶大S代班《康熙》時光 不捨小S難過曝私訊內容

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本猝逝，過去與她一同在《康熙來了》共度主持時光的陳漢典，今與AKIRA、牛奶出席《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影時，眼眶不禁泛紅，透露這幾天有傳訊關心小S的心情，對方回了一個表情符號，他認為小S有收到關心這樣就好。

對於大S突然離開，陳漢典難過表示：「真的很突然，大家都滿難接受，請珍惜身邊的一切、活在當下，好的壞的都要接受，就認真活在當下吧！」回憶起當年大S代班《康熙來了》時光，令他感到印象深刻的是對方的溫暖和善良，「他就是很溫暖的姊姊，很真誠，當時她也時常鼓勵我，在我當時剛出道不久時，祝她一路好走。」

陳漢典。（記者潘少棠攝）陳漢典。（記者潘少棠攝）

今晚即將迎來《S+PLUS巔峰舞者》總決賽，陣容依舊豪華，由陳漢典主持，評審包含ENERGY牛奶、AKIRA、TONY GOGO、NIKE、田一德、徐百川等重量級人物，再加上賽評金陽、許凱皓，勢必將帶來一場高水準的巔峰對決。

陳漢典擔任今總決賽的主持人，他說看到這麼多年輕人在舞台上一展身手，讓他重新燃起對舞蹈的熱忱，「我們要繼續跳下去，舞蹈最重要的是傳承。」喊話參賽者不要緊張，請好好享受表演，也希望他們對舞蹈的熱情可以感染到觀眾。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中