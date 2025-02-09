劉樂妍逆風挺張蘭！ 指出這點痛轟抖音：有針對性

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，前夫汪小菲與婆婆張蘭動作頻頻，引起輿論撻伐，中國抖音昨日宣布對兩人帳號無限期封禁。不過，舔共女星劉樂妍今（9日）逆風為他們喊冤，直指抖音封禁兩人帳號並非他們的行為違反規定，而是具針對性，「封的是你這個人」。

張蘭（左）、劉樂妍。（資料照）

劉樂妍今天於微博發文為張蘭發聲，直指社群平台如果要封號，應該是民眾的言行違反規定，因此「違禁詞」應該牢記，且違規行為千萬不得去做，但是當下直播時，平台都沒有封，代表這個行為是平台默許的。

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劉樂妍提到，張蘭先前直播販賣滷蛋、綠茶和床墊，抖音當下都沒有阻止，也沒有封號，「那就代表，平台是默許，是可以這麼做的。」然而，張蘭和汪小菲的帳號卻在昨天遭到官方無限期封禁，於是她與幾位同業討論，得知張蘭被封的那天，直播間並沒有做任何違規的事情，結果還是受處罰，讓她忍不住怒批，「那只能說，平台封你，封的不是你當下直播間的行為。封的是你這個人，還是挺有針對性的。」

劉樂妍為張蘭發聲。（翻攝自微博）

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張蘭對於抖音封禁的處罰表示，「不認同、不接受」，她承認自己未查核影片真實性就點讚，並澄清造謠者「我是夏小健」並非自己的乾兒子，也不是麻六記的員工，兩人更沒有生意上的交流，只是他相當支持自己，因此開業時都會來直播。

張蘭呼籲，抖音應該像法院一樣，若要進行懲罰，需明確指出觸犯哪條規定，並按規定決定處罰方式及期限，不能僅憑輿論任意判定。她強調，企業背後關聯千千萬萬個員工，抖音的處罰決定，恐影響8000名員工和其家庭。

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