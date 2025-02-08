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何如芸2018年被看出「1畫面」預警！認了：半年後下定決心離婚

何如芸今為好友新書發表會擔任特別嘉賓。（記者蕭方綺攝）何如芸今為好友新書發表會擔任特別嘉賓。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕何如芸今和作家ONE（大萬）出席在國際書展的《神奇的阿卡西紀錄》新書分享會，她坦言2018年和美侖飯店少東王敏錡婚姻觸礁，獨自到上海散心，意外碰到ONE，也認識了「阿卡西（意指透過儀式，閱讀到對方意識的維度、宇宙奧妙真理的訊息庫）」，當時ONE替她看內心的阿卡西，是夫妻站在2艘大小船上的畫面，何如芸直呼：「這紀錄非常奇特，也很真實地挑明了當時的夫妻狀況與心境，回來後我又想了半年就下定決心離婚。」

她提到當時的阿卡西畫面，是她站在小船船頭，前夫站在豪華的大船船尾，船中間距離有條鐵鍊拴住，夫妻倆對望，但兩艘船飄在海上交錯離去，她對於這畫面心有戚戚焉，他說：「中間隔著一片海，他其實可以下來（小船），我可以上去（大船），但我們都沒有動，我感觸比較深的是鐵鍊，鐵鍊是剪不開的束縛和不自由。」跟當時何如芸心境很像，描述夫妻之間看來很近，其實關係很遠。

何如芸今為好友新書發表會擔任特別嘉賓。（記者蕭方綺攝）何如芸今為好友新書發表會擔任特別嘉賓。（記者蕭方綺攝）

後來她也學「阿卡西閱讀」，並拿到了初階和中階的證書，讓她印象深刻的是在學習當中，有次讀陌生學員的阿卡西，對方問她「有沒有機會升職」，她看到的畫面是對方背對著在工作，身旁有個男人站在旁邊看，何如芸忍不住脫口而出：「會啊，妳不就和老闆在一起？」對方聽聞後沉默許久，也代表何如芸確實「閱讀」到對方的心境。

此外，近日大S猝逝，掀起一波流感疫苗搶打潮，何如芸坦言沒有和大S接觸過，但對於突然離世很有共感，她去年早就帶80多歲的媽媽和自己打了公費疫苗，她指出過去定期帶2個兒子接種疫苗時，自己也會去注意該施打的疫苗，及早防範。

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