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汪小菲慘了！張蘭造謠死不認錯 中國網民「群起抵制麻六記」

張蘭（右）、汪小菲（左）在大S辭世後動作頻頻連中國網民也看不下去。（翻攝自微博）張蘭（右）、汪小菲（左）在大S辭世後動作頻頻連中國網民也看不下去。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛不敵流感併發肺炎病逝日本，骨灰則由家人搭乘私人包機護送回台，卻遭造謠相關事宜及費用皆由汪小菲出手協助。期間，張蘭未發聲闢謠，還為相關影片按讚，此舉不僅被外界痛斥，更遭汪小菲以3字經飆罵，即使如此仍硬拗不認錯，讓中國網民們氣憤難平，群起抵制母子二人經營的餐飲品牌「麻六記」。

張蘭知情乾兒子夏健公開在直播中造謠「此次包機是汪小菲主動聯繫解決，他不允許大S的骨灰像行李被運回，要讓大S體體面面的歸來。」不僅未發聲闢謠，反而還姑息為相關影片按讚，可惡行徑遭小S發聲明駁斥，最終遭情緒失控的汪小菲以三字經幹譙，她卻依舊不認錯反問「我什麼時候說了？」被指責撒謊卻硬拗是網友在發洩情緒。

由於張蘭、汪小菲在大S辭世後的動作頻頻，中國廣大網民共睹二人的惡劣行徑，群起出征母子倆共同經營的「麻六記」直播間，使得品牌在被迫停播5日後才重新開播，仍遭大量網民灌爆留言痛罵狠嗆，銷售商品更被大量搶購後棄單不付款，使得賣貨主播傻眼無奈道：「從來沒有遇到這樣的情況，40單中有38單待付款狀態...」

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