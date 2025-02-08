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許孟哲慘淪工具人！安心亞「差別待遇」大批網友幫抱屈

許孟哲慘淪工具人！安心亞「差別待遇」大批網友幫抱屈許孟哲在《火車來去》劇中暗戀安心亞，心情十分苦澀。（公視台語台、華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞在公視台語台、華視新戲《火車來去》中，對待童年玩伴鍾承翰、許孟哲的差別待遇愈發明顯，妹妹張育綺都看在眼裡，逗趣的是，劇中安心亞對許孟哲總是沒來由的發怒，也吸引大票網友替許孟哲抱屈，對此，許孟哲也分享：「有福（許孟哲角色名）的角色魅力就在於他單純還有貼心，就算很愛一個人也不會給人壓力，但感覺這樣個性的人，在現實生活中很容易被當成工具人。」令人好奇接下來三人間的互動及情感發展。

許孟哲慘淪工具人！安心亞「差別待遇」大批網友幫抱屈安心亞（左起）、鍾承翰、許孟哲在《火車來去》劇中有三角戀。（公視台語台、華視提供）

另外，安心亞等人戲裡在孩童時期一起爬樹屋、樹林間玩泰山遊戲等橋段也勾起演員們自身小時候回憶，安心亞分享，「小時候大家一起玩的記憶大概就是躲貓貓了，我常常直接偷跑去洗澡，玩伴也沒發現我不見了。」

鍾承翰也表示小時候很常跟朋友去『柑仔店』，裡面會有抽抽樂跟戳戳樂，也會去打彈珠。而其中最令他印象深刻的則是跟朋友一起放鞭炮，他笑說：「臭男生都喜歡玩沖天炮、水鴛鴦等，而且有些炮還會放進罐子裡，放出很大的聲響，或是嚇女生，小時候最愛這樣玩！」

《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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