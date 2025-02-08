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娛樂 最新消息

敬佩大S離婚「不說壞話」！謝和弦不忍了解禁前妻定情曲

謝和弦（左）演唱會彩排，老婆陳緗妮擔任導演。（記者胡舜翔攝）謝和弦（左）演唱會彩排，老婆陳緗妮擔任導演。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕謝和弦今天舉辦「扣人心弦」台北演唱會，老婆陳緗妮擔任總導演，謝和弦放閃：「老婆辛苦了！哈們！演唱會結束再生一個好了！」謝和弦更罕見解禁與前妻的定情曲《謝謝妳愛我》，他直呼：「老婆的度量很大。」

謝和弦（左）演唱會彩排，老婆陳緗妮擔任導演。（記者胡舜翔攝）謝和弦（左）演唱會彩排，老婆陳緗妮擔任導演。（記者胡舜翔攝）

謝和弦和愛妻今天一起受訪，兩人又親又抱閃瞎眾人，被問起是否有生第三胎的計畫，陳緗妮透露，之前上節目被算命老師看手相，說二月會有新生命，也透露目前還在親餵二寶，所以經期遲了，謝和弦搞笑說：「先恭喜，我又要當爸爸。」被媒體拱去買驗孕棒現場驗，他說演唱會結束會驗一下。

謝和弦演唱會彩排。（記者胡舜翔攝）謝和弦演唱會彩排。（記者胡舜翔攝）

這次開唱，他們倒貼約40萬，想給大家最好看的秀，證明謝和弦可以回歸音樂，至於歌單中有謝和弦獻給前妻的《謝謝妳愛我》，陳緗妮解釋因為粉絲敲碗，所以她主動提出可以唱，謝和弦也說：「我原本打死不會唱，現在做一個很酷的版本，老婆度量很大，才能生這麼多個。」

謝和弦演唱會彩排。（記者胡舜翔攝）謝和弦演唱會彩排。（記者胡舜翔攝）

大S不幸驟逝，謝和弦和老婆看到消息都超難過，謝和弦也說：「佩服大S不會說壞話，好聲好氣，面對離婚不會說對方。」面對老婆被網友罵「小三」，謝和弦護妻心切，今天也霸氣回嗆：「我都會覺得『那你們是三小』，我們都生兩個了。人生往前走，搞不好我們也會跑出一個小三（指第三胎）。」

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