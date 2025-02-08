安芝儇、南珉貞首場見面會「票價曝」！4女神聯手發單曲

南珉貞、朴旻曙、安芝儇和趙娟週將舉辦首場粉絲見面會。（2S SPOTAINMENT提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台鋼雄鷹的安芝儇與Mingo、富邦悍將的南珉貞，以及統一7-ELEVEn獅的趙娟週所屬經紀公司2S SPOTAINMENT為回應台灣粉絲的熱情支持，特別策劃了「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會，讓四位啦啦隊女神與粉絲有近距離交流的機會，詳細資訊也在今日曝光。

去年世界棒球12強賽期間，許多台灣粉絲在場內外為她們舉辦應援活動讓女神們感動不已，這次見面會與以往在棒球場、籃球場上的應援表演截然不同，成員們將帶來全新的舞台演出，並且安排更多與粉絲互動的環節。此外，還會有特別嘉賓登場，為粉絲帶來額外驚喜。

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粉絲見面會票價表。（2S SPOTAINMENT提供）

安芝儇、南珉貞、趙娟週與Mingo也將以「2S」名義發行首支單曲，這首充滿活力的舞曲將由韓國知名製作人操刀，專為台灣粉絲打造，展現女神們除了應援之外的更多才華。這首單曲將於粉絲見面會前兩週正式發行，並於見面會當天舉行限定SHOWCASE，讓現場粉絲搶先感受她們全新的音樂魅力。

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